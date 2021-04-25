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Ünlü öğretim görevlisi koronaya yenik düştü

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan Doçent Doktor Eylem Apaydın, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Eylem Apaydın öğrencilerin en çok sevdiği hocaydı.

25 Nisan 2021 Pazar 16:59
Ünlü öğretim görevlisi koronaya yenik düştü
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Kocaeli Üniversitesi’nin saygın öğretim görevlileri arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi hukuk fakültesi Öğretim Üyesi doçent doktor eylem apaydın, Kocaeli Üniversitesi eğitim ve araştırma Hastanesi’nde koronavirüs sebebiyle tedavi görüyordu. Apaydın, koronavirüs mücadelesinde kaybeden taraf oldu ve yaşamını yitirdi. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olan Doçent Doktor Eylem Apaydın, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Eylem Apaydın öğrencilerin en çok sevdiği hocaydı.

Öğretim görevlisinin öğrencileri hocaları için acil kan arayışında büyük bir çaba gösteriyordu. Okulun en çok sevilen hocası olan eylem apaydın, uzun bir süre koronavirüs tedavisi görüyordu. Yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Hastanede bulunan uzman doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen tedavilere cevap vermeyen öğretim görevlisi, uzun bir süredir mücadele ettiği koronavirüs belasına yenik düşerek hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:59
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Anahtar Kelimeler:
Eylem ApaydınKocaeli
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