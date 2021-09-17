Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyada aşı karşıtlarını yerden yere vuruyor!

Şahan Gökbakar, aşı karşıtlığı yapanlara tepki göstermeye devam ediyor. Gökbakar, aşı karşıtı olan herkesi kim olduğuna bakmaksızın blocklayacağını belirtti. Erabakan’ın aşı karşıtı sözlerini ise tiye alarak Instagram hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.
Tiye aldı
YRP lideri Fatih Erbakan, koronavirüs için kullanılan mRNA aşılarının “aşı” olmadığını “gen değiştirici” olduklarını savunmuştu. Erbakan aşı ile ilgili konuşmasında; “Aşı olmadım, olmayı düşünmüyorum. mRNA, hücre çekirdeğine girerek doğan çocukların üç kulaklı beş gözlü yaratıklara dönüşmesine sebep olabilir.” sözlerini belirmişti. Bu konuşmanın ardından Şahan Gökbakar kendine photoshop ile 3 göz ve 5 kulak yaparak Erbakan’ı tiye aldı.
Şahan Gökbakar’dan açık çağrı!
Şahan Gökbakar bu paylaşımın ardından aşı karşıtlarını engelleyeceğini bildiren bir açıklamada bulundu: “Değerli dostlar sayafama gelip komplo teorisi, beddua, hakaret, gerçek dışı, aşı ve bilim karşıtı, dedikodu içeren yorum yazan ünlü ünsüz kim varsa benden blok yer haberiniz olsun. Bu konu bütün ülkenin geleceğini etkilediği için benim sayfamda bu konu özelinde demokratik bir ortam yoktur bilginize.”