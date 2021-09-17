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Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyada aşı karşıtlarını yerden yere vuruyor!

Şahan Gökbakar, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili yaptığı canlı yayınlarla sosyal medyada gündem haline gelmişti. Ünlü komedyen orman yangınları karşısında duyduğu hassasiyeti aşı için de gösterdi. Aşı karşıtlığı yapan kim varsa ünlü ünsüz herkesi engelleyeceğini belirtti.

17 Eylül 2021 Cuma 01:41
Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyada aşı karşıtlarını yerden yere vuruyor!
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Şahan Gökbakar, aşı karşıtlığı yapanlara tepki göstermeye devam ediyor. Gökbakar, aşı karşıtı olan herkesi kim olduğuna bakmaksızın blocklayacağını belirtti. Erabakan’ın aşı karşıtı sözlerini ise tiye alarak Instagram hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Tiye aldı

YRP lideri Fatih Erbakan, koronavirüs için kullanılan mRNA aşılarının “aşı” olmadığını “gen değiştirici” olduklarını savunmuştu. Erbakan aşı ile ilgili konuşmasında; “Aşı olmadım, olmayı düşünmüyorum. mRNA, hücre çekirdeğine girerek doğan çocukların üç kulaklı beş gözlü yaratıklara dönüşmesine sebep olabilir.” sözlerini belirmişti. Bu konuşmanın ardından Şahan Gökbakar kendine photoshop ile 3 göz ve 5 kulak yaparak Erbakan’ı tiye aldı. 

Ünlü komedyen paylaştığı fotoğrafın altına ise şu açıklamayı yazdı: “Bugün baş ağrısı, ışığa ve sese duyarlılık, ishal şikayetleri ile uyandım. Bakın ne haldeyim!! Sorumlusu kim?? Tabii ki Küresel Güçler… Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de elinize ne geçti? Büyük oyun dediğiniz bu muydu? Çipleseydiniz daha iyiydi… Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları…Not: göbeğimden aşağısı goril şeklinde! Uygun olmaz diye paylaşmıyorum..”.

Şahan Gökbakar’dan açık çağrı!

Şahan Gökbakar bu paylaşımın ardından aşı karşıtlarını engelleyeceğini bildiren bir açıklamada bulundu: “Değerli dostlar sayafama gelip komplo teorisi, beddua, hakaret, gerçek dışı, aşı ve bilim karşıtı, dedikodu içeren yorum yazan ünlü ünsüz kim varsa benden blok yer haberiniz olsun. Bu konu bütün ülkenin geleceğini etkilediği için benim sayfamda bu konu özelinde demokratik bir ortam yoktur bilginize.”


Son Güncelleme: 17.09.2021 01:41
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşırıFatih Erbakanşahan GökbakarMRNaGen DeğiştiriciGen Terapisi
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