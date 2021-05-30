Ünlü Honaz kirazı çiftçinin yüzünü güldürecek

Türkiye’nin kiraz ihracatında lokomotiv görevi gören yerlerinden olan Denizli’nin Honaz ilçesindeki çiftçiler, yeni kiraz sezonuna pozitif başladı.

İlçede üretilen ünlü, uzun ömürlü olmasıyla, tadıyla ve büyüklüğü ile birçok ilden ve ülkeden rehavet görüyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 2019 yılında kalitesini tescil ettiği Honaz kirazının hasat sezonuna devam ediliyor. Neredeyse 15 bin dekarlık bir alana dikilmiş olan ağaçlardan toplanan kirazlar, dağıtımı yapılmak üzere anlaşmalı firmalara veriliyor. Kirazın neredeyse tümü Rusya, Danimarka, İsveç, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Honaz kirazının fiyatının kilo başına 40 lira civarında olması bekleniyor. Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, çiftçilerin dalgalı seyreden mevsimler nedeniyle endişeli olduklarını fakat bu durumun yıllık üretime zarar vermediğini belirtti. Yelek, 1300 üreticinin kiraz üretiminde yer aldığını ve üretimin 20 gün daha süreceğini vurguladı.