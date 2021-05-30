Ünlü Honaz kirazı çiftçinin yüzünü güldürecek

Türkiye’nin kiraz ihracatında lokomotiv görevi gören yerlerinden olan Denizli’nin Honaz ilçesindeki çiftçiler, yeni kiraz sezonuna pozitif başladı.
Honaz kirazının fiyatının kilo başına 40 lira civarında olması bekleniyor. Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, çiftçilerin dalgalı seyreden mevsimler nedeniyle endişeli olduklarını fakat bu durumun yıllık üretime zarar vermediğini belirtti. Yelek, 1300 üreticinin kiraz üretiminde yer aldığını ve üretimin 20 gün daha süreceğini vurguladı.
Son Güncelleme: 30.05.2021 22:00