Ünlü besteci Muammer Sun yaşamını yitirdi

Uzun süredir çoklu organ yetmezliği ile savaşan Türk müziğinin ileri gelenlerinden olan önemli bestecisi Muammer Sun bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hayatında önemli başarılara imza atan eğitimci Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Deneği’nin (BESOM) kurucularındandır. Çok önceden TRT’nin eski Yönetim Kurulu üyesi olan 88 yaşındaki Muammer Sun ölüm haberinin verilmesi ile sevenleri ve sanat camiası yasa boğuldu. Üzüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan sevenleri acı kayıpları olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yazdığı paylaşımda 23 Nisan için özel besteler hazırladığını dile getirdi. Vefat haberini öğrenince büyük üzüntü yaşayan Başkan twitter hesabından paylaşımda bulundu.





Ekrem İmamoğlu gibi birçok siyasetçilerin Muammer Sun’un ölümüne üzülerek paylaşımda bulunmaya devam ettiler. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise; Değerli isim olduğunu paylaşarak, Cumhuriyet dönemine sunmuş olduğu katkılarını ve güzel bestelerinden söz etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Hayatını Türk müziğine adayan eğitimcinin ölüm haberi alması üzerine üzüntü yaşadığını dile getiren Yavaş: “Muammer Sun’u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Bizlere bıraktığı eserlerde yaşamaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı; Türk müziğinin çınarı diye cümleye başlarken Gençlik ve Spor Bayramı için ve 23 Nisan için hazırladığı bestelerin unutulmaz olduğunu dile getirdi.

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükşeren ise sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda birçok kez Eskişehir’e gelen ve misafir ettiğini söyleyen Büyükşeren sayısız bestesi ve marşları ile salonlarımızda her zaman yaşamaya devam edeceğini belirtti.





Piyanist Gülsin Onay; Muammer Sun ölümünü acısı büyük olarak, sevenlerine sabır diledi. Ülkenin müzik adamını, çınarını kaybettiği diye bahseden Onay Muammer Sun için mekânı cennet olsun dedi.

Ünlü sanatçı ve yazar Zülfi Livaneli ise yazdığı paylaşımda hapis arkadaşım diye hitap ettiği Muammer Sun için nurlar içinde yatmasını dile getirdi. Türk Kültürüne yaptığı katkıların asla unutulmayacağını söyleyen Livaneli baş sağladı diledi.

Muammer Sun Kimdir?

1932 Ankara doğumlu Muammer Sun müziğe olan ilgisi ile 1646 senesinde Askeri Muzıka Okuluna başladı. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümünü kazanan başarılı besteci önemli isimlerde olan Ahmet Adnan Saygun’un öğrencilerinden oldu. Oldukça başarılı geçen eğitim hayatı sonunda Devlet konservatuarlarında görev alarak koro, solfej, armoni gibi birçok kompozisyon dersleri verdi. Sun hayatı boyunca birçok dalda ödül alarak başarılara imza attı.