'Üniversitede işe alacağız' vaadiyle binlerce kişiyi dolandırmışlar

Tokat'ta yaşanan olayda 6 kişilik organize suç ekibi binlerce vatandaşı 'Üniversitede işe alacağız' vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı.

Gelen bilgiye göre Tokat ilinde emniyet ekiplerine 6 kişilik suç organize suç örgütünün binlerce vatandaşın hayalleri ile oynayıp 'üniversitede işe alacağız' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren ekipler kısa bir çalışma ve teknik takip sonrasında operasyon düzenledi.

Kendisini İldeki faaliyet gösteren üniversitede akademisyen olarak tanıtan bir kişinin, üniversitede çalışmak isteyen kişilerden üniversiteye para yatırılması bahanesiyle para aldığı öğrenildi.

Tokat Emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrasında 6 kişilik suç ekibi göz altına alındı.Yaklaşık 900 bin tl dolandırılan ve mağdur olan 63 kişi karakola giderek yakalanan şahıslardan şikayetçi oldu.

Vatandaşları kandırarak paralarını alan toplam 6 kişi emniyetteki işlemlerinden sonra mahkemeye sevk edildi.