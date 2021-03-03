Üniversite öğrencisi Havva’nın attığı son mesaj ortaya çıktı!

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Adalet Meslek Yüksekokul öğrencisi olan Havva Ç. (22) geçen pazar akşamı erkek arkadaşının evine gitti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yusuf B.’nin evinde ölü olarak bulunan üniversite öğrencisinin ölümü şüpheli bulundu.

İntihar teşebbüsünde bulunan Havva Ç. erkek arkadaşı Yusuf B. soruşturma altına alınırken 22 yaşındaki mimarlık öğrencisi ifadesinde olay günü evde olmadığını belirtti. Yusuf B. akşam saatlerinde kuzeni ile buluşmak için evden ayrıldığını söyledi.





Yusuf B. polis ekiplerine Havva Ç. tarafından gelen mesajı gösterdi. Mesajda Havva Ç.: ‘Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?’ mesajı kafaları karıştırdı. Yusuf B. olay sonrasında banyo kapısının kilitli olduğunu, pencereden girdiğini ve Havva’nın doğalgaz borusuna asılı olarak bulduğunu ifade etti.

Gözaltına alınan erkek arkadaş Yusuf B. ifade sonrasında serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken genç kız Konya’nın Ilgın ilçesinin Harami mahallesinde gözyaşları ile toprağa verildi.