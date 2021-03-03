Üniversite öğrencisi Havva’nın attığı son mesaj ortaya çıktı!

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Adalet Meslek Yüksekokul öğrencisi olan Havva Ç. (22) geçen pazar akşamı erkek arkadaşının evine gitti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yusuf B.’nin evinde ölü olarak bulunan üniversite öğrencisinin ölümü şüpheli bulundu.
İntihar teşebbüsünde bulunan Havva Ç. erkek arkadaşı Yusuf B. soruşturma altına alınırken 22 yaşındaki mimarlık öğrencisi ifadesinde olay günü evde olmadığını belirtti. Yusuf B. akşam saatlerinde kuzeni ile buluşmak için evden ayrıldığını söyledi.
Gözaltına alınan erkek arkadaş Yusuf B. ifade sonrasında serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken genç kız Konya’nın Ilgın ilçesinin Harami mahallesinde gözyaşları ile toprağa verildi.