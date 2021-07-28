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UNESCO, Dünya Mirası Listesi’ne 7 alan ekledi: Listede Arslantepe Höyüğü de var!

UNESCO, Dünya Mirası Listesi'ne dört doğal alan ve üç kültürel alan ekledi. Listede Türkiye'den Arslantepe Höyüğü de yer alıyor.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:41
UNESCO, Dünya Mirası Listesi’ne 7 alan ekledi: Listede Arslantepe Höyüğü de var!
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UNESCO, Dünya Mirası Listesi’ne dört doğal alan ve üç kültürel alan eklediğini açıkladı. Listeye eklenen doğal alanlar Japonya’nın biyolojik çeşitlilik açısından zengin dört adası, Güney Kore’de coğrafi ve biyolojik çeşitliliğe sahip bir kıyı bölgesi, Tayland’daki Malay Yarımadası’nın dağ sırtının bir kısmı ve Gürcistan’da Karadeniz’in doğu kıyısı boyunca uzanan koridor.

Üç kültürel alan ise Hollanda Su Savunma Hatları, Türkiye’de Arslantepe, Belçika ve Hollanda’daki iyilik kolonileri olarak belirlendi.

Dünya Mirası Listesine 7 alan eklendi

Dünya Mirası Listesine eklenen 7 alan için duyuru, Paris merkezli UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından Çin’in Fuzhou şehrinde çevrimiçi düzenlenen oturum sırasında yapıldı.

Japonya’da yer alan bölge, bir zincir üzerindeki dört ada terk edilmiş ve birçoğu küresel alan olarak tehdit altındadır. Ancak endemik tür yüzdesi ile yüksek bir biyolojik çeşitliliğe sahip olması nedeniyle listeye eklendi.

Güney Kore bölgesi, çeşitli kıyı tortul sistemlerinin gelişmesine neden olan karmaşık bir dizi jeolojik ve iklimsel koşullar sergilemesi nedeniyle listede yerini aldı.

Tayland’daki Kaeng Krachan orman kompleksi ve Gürcistan’daki Colchic yağmur ormanları ile sulak alanlar, dünyada bildirilen bir dizi endemik ve nesli tükenmekte olan tür ile zengin biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor.

Arslantepe Höyüğü de listede!

Türkiye’de ise Malatya’da yer alan Arslantepe Höyüğü Dünya Mirasları Listesine eklendi. Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı’na kadar geçen sürecin buluntularını taşıyan Arslantepe, Hititler, Roma ve Bizans’a kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyor.


Son Güncelleme: 28.07.2021 15:41
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Anahtar Kelimeler:
Arslantepe HöyüğüDünya Mirası ListesiUnesco
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