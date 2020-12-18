Ünal Aysal'ın boğaz manzarası oteli icra üzerinden satıldı

İstanbul Kuruçeşme'de bulunan ve şehrin en lüks otelleri arasında yer alan Les Ottomans Hotel, icrada satıldı. Galatasara Spor Kulübü'nün eski Başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu ünlü otelin yeni sahibi ise Akbank oldu.

Kuruçeşme'de 'Les Ottomans Hotel' olarak faaliyet gösteren ve Ünal Aysal'a kayıtlı18. Yüzyılda Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştı. Muhsinzade Yalısı olarak bilinen yalı Beşiktaş sahilinde boğaz manzaralı 9 yalıdan bir konumunda bulunuyordu.

İcra dairesine geçen yalı için uzun süre pazarlık yapan Ünal Aysal, otelle bağlantılı olan Kalamos Turizmin konkordato davası ile karşılaşınca satış sürecinde zorluk yaşadı. Kalamos Turizmin iflas kararı sonrası satış işlemleri tekrar başlayan yalının icra ihalesi yeniden başlatıldı ve dün yapılan ihale sonunda yalının yeni sahibi Akbank oldu. Gerçekleşen satış sonrasında bankanın, şirketten alacağına karşılık söz konusu yeni sahibi olduğu bildirildi.