Umursamazlığın bu kadarı! Karantinada sanılan kişi seyahatte yakalandı

Korona virüs vaka sayılarında artış eğilimi sürerken diğer yandan yetkililer hastalığın yayılmasının önüne geçebilmek için var gücüyle çalışıyor.

Özellikle bazı illerimizde hasta sayılarının artması sebebiyle korona virüse yakalanan ancak karantinada olması gereken kişilere yönelik denetimler artırıldı.

Bu kapsamda Edine'de yapılan yol denetimlerine ekipler kontrol noktasında durdurdukları bir araç içinden inen kişinin kimlik bilgilerin sorguladıklarında pes artık dedirten olayla karşılaştılar.

Kontrol noktasında yapılan sorgulamada vatandaşın kayıtlara göre korona virüs hastası olduğu ve evde karantinada olması gerektiği tespit edildi. G.Ö isminde ki hastaya bu sebeple 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Diğer yandan ekiplerin denetimlerine sıkı bir şekilde devam edeceği açıklandı.