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Umudun sembolü Neslican Tay'ın hayatı film oluyor!

Umudun sembolü olan Neslican Tay'ın hayatı film oluyor! Neslican Tay'ı canlandıracak olan oyuncunun kim olacağı merak konusu olmuş durumda? Neslican Tay'ın hayatının anlatılacağı filmin ismi ise "Demir Kadın Neslican" olduğu düşünülüyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:40
Umudun sembolü Neslican Tay'ın hayatı film oluyor!
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Neslican Tay'ın hayatı film olacak ... Hayatı arka arkaya üç kez kanseri yenerek büyük bir başarıya imza attı, dördüncü kez kanser hastası oldu ve 20 Eylül 2019'da hayatını kaybetti. Hayat. Neslican Tay, kanser bacağına sıçrayınca (özellikle son kez hastalandığında) bacağını kesmek zorunda kaldı, depresyona girmeden protez bir uzuvla yürümeye devam etti ve "Benim İçin Sol Bacağını Sev” sözü ile hafızalara kazınmıştı. Bu nedenle Neslican'ın hayatı film olunca filmin başlığında Demir Kadın lakabı da yer aldı.

Demir Kadın Neslican 2021'in başında hazır olacak ve yapımcıları Ceylan Yapım ve Cns Yapım Ali Burak Ceylan ve Kerim Altıntaş Demir Kadın Neslican'ın yapımını üstlendi. Neslican Tay topluma ait bir kadın karakteri olduğundan, özellikle Neslican Tay'ı canlandıracak oyuncuyu kadınları temsil edebilen ve duyguları aktarabilen bir oyuncu olmasını istedikleri için, yapımcıların oyuncu seçerken çok dikkatli oldukları biliniyor.

Demir Kadın Neslican Filminde Neslican Tay’ı Kim Canlandıracak? Neslican Tay’ı Kim Oynayacak?


Demir Kadın Neslican Film'in yapımcıları şu sıralar anketler yapıyorlar; özellikle birçok izleyici bu film projesini duyunca çok heyecanlanıyor ve son dönemde başarılı olan Sefirin Kızı dizisiyle herkesi kendine hayran bırakan Neslihan Atagül ya da Kadın dizisinde rol alan Özge Özpirinççi olacağı iddia ediliyor.

Özge Özppirinççi, şu anda çekimleri olmadığı için en iyi adayların başında geliyor. Son olarak İnsanlar İkiye Ayrılır filmi ile kamera karşısına geçen Özge Özpirinççi, Demir Kadın Neslican'da oynamayı çok ister diye düşünülüyor. Ancak Neslican ile Özge Özpirinççi arasında film olumsuz etkileyebilecek 12 yıllık bir yaş farkı var. Özge Özpirinççi 1986 doğumlu, Neslican Tay ise 1998 doğumlu ve 21 yaşında vefat etmişti.

Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizi çekimlerine devam ettiği için İstanbul dışında. Aynı zamanda Özge Özpirinççi’den yaşça da küçüktür. Kendisi 1992 doğumludur ve Neslican’dan yaşça 6 yaş büyüktür. Bu durumda Demir Kadın Neslican filmini canlandıracak kişi yaşça Neslihan’a daha yakın olması lazımdır. Şu zamanlar da Demir Kadın Neslican filminde başrol oynayacak ismin hala netlik kazanmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde filmin başrolü ve oyuncu kadrosu belli olacağı düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:40
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Anahtar Kelimeler:
Neslican TayDemir KadınNeslihan AtagülÖzge Özpirinçci
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