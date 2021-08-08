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Umre ziyareti için aylık kontenjan açıklandı! Türkiye listede yok..

Pazartesi gününden itibaren yurt dışından yapılacak olan umre ziyaretleri için başvuruların açıldığını duyuran Suudi Arabistan, umre ziyareti için aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini bildirdi. Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında yapılan yazılı açıklamada umre ziyaretleri için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden ziyaretçi kabul edilmeyeceği fakat daha sonra listenin güncelleneceği açıklandı.

08 Ağustos 2021 Pazar 22:12
Umre ziyareti için aylık kontenjan açıklandı! Türkiye listede yok..
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Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle umre ziyaretlerini tedbirler kapsamında gerçekleştiren Suudi Arabistan, bu yıl da aynı tedbirlerle ziyaretçilerini kabul etmek için hazırlanıyor. Umre ziyareti başvurularının başladığını bildiren Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA, bu yıl pandemi nedeniyle aylık 20 milyon umrecinin kabul edileceğini bildirdi.

SPA'dan yer alan haberde ayrıca, Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Bin Süleyman'ın alınan karara ilişkin açıklamalarına yer verilirken Kabe'nin içinde olduğu Mescid-i Haram ziyareti için umrecileri karşılamaya hazır olduklarını ifade ettiği de belirtildi.

AYLIK 2 MİLYON UMRECİ KABUL EDİLECEK

Umre ziyareti için yapılacak olan başvuruların 'Eatmana' uygulamasıyla yapılacağını açıklayan Bin Süleyman, koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirlere uyarak günlük 60 bin ziyaretçinin, aylık da yaklaşık 2 milyon ziyaretçinin kabul edileceğini ifade etti. Bakanlığın ise umre ziyareti için gelecek olan misafirlerin hangi ülkelerde kabul edileceği ve kaç kişinin belirlenmesiyle ilgili de yetkili makamlarla sıkı bir koordinasyon çalışması yapıldığını söyleyen Bin Süleyman, umrecilerin ülkelerinde onaylı koronavirüs aşılarının yaptırılmış olmalarının umre ziyareti için en önemli şart olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE UMRE LİSTESİNDE YOK!

Suudi Arabistan tarafından yapılan umre ziyareti başvurularıyla ilgili açıklamadan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, umre ziyaretleri için Türkiye'nin de içinde bulunduğu 33 ülkenin Suudi Arabistan'a ziyaretçi gönderemeyeceği fakat şuan için hazırlanan listenin de daha sonra güncellenme durumunun olduğunu duyurdu.


Son Güncelleme: 08.08.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
Umre KontenjanıBaşvuruUmre ZiyaretiDiyanet İşleri BaşkanlığıSuudi Arabistan
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