Ümraniye’de dehşet görüntüler! Önce eşini vurdu sonra intihar etti!

İstanbul Ümraniye’de dün gece gerçekleşen olayda Mehmet Akif Mahallesi korku dolu anlar yaşadı. Edinilen bilgilere göre sokak ortasında karşılaşan çift tartışma sonrası Mehmet Helvacı üzerinde bulunduğu silah ile karısına peş peşe ateş ettiği görüldü. Hatice Helvacı (45) olay yerinde zor anlar yaşarken kocası Mehmet Helvası ise aynı silah ile kalbine ateş etmeye çalıştı. Mahalleli ateş seslerini duyması üzerine yerde yatan Hatice Helvacı ve Mehmet Helvacı’yı görmesi üzerine panik ve korku dolu anlar yaşayarak polis ekiplerine haber verildi.





Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine yaralılara müdahale edildi. Kalbi duran cani eşe polisler ambulansta kalp masajı yaparak hayata geri getirdi. Ağır yaralı çift hastaneye kaldırıldı. Kaldırılan hastanede Hatice Helvacı yaşamını yitirdi.