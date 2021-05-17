İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Ummanlı turist Taksim'de gasbedildi

Ramazan Bayramı'nın son gününde gezmek için İstiklal Caddesi'nde dolaşan Ummanlı turist, 2 kişi tarafından gasbedildi. Ummanlı turist olayı polislere anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte İstiklal Caddesi'nde yaşanan gasp olayıyla ilgili detaylar...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:39
Ummanlı turist Taksim'de gasbedildi
Takip Et:

Türkiye’ye  turist olarak gelen Ummanlı Halife Safara, Ramazan Bayramı’nın son gününde İstiklal Caddesi’nde gezmeye çıkmıştı. Bu esnada, Safara’nın yanına iki kişi yaklaştı ve polis olduğunu söyleyip pasaport kontrolü yapmak istedi.

Hemen bunun ardından Ummanlı turisti bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Turistin üstünden 10 bin doları alıp etraftan kayboldular. Polisler,ihbar üzerine geldi. Halife Safara,gözyaşları içerisinde olayı polislere anlattı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 17.05.2021 10:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ummanlı Turist GasbedildiGündem Haberleriİstanbulda Turist Gasbedildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi

Popüler Haberler

2021 yılı Malta asgari ücreti
Bugün kimin maçı var? TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 17 Mayıs 2021 Pazartesi
2021 Kenya asgari ücret ne kadar?
Makedonya asgari ücreti ne kadar?
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2021 İKEA çalışma günleri
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 16 Mayıs 2021 Pazar
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2021 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2021 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
Part time çalışan tazminat alabilir mi? 2021
Güncel gümüş fiyatları 17 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.