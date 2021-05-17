Ummanlı turist Taksim'de gasbedildi

Türkiye’ye turist olarak gelen Ummanlı Halife Safara, Ramazan Bayramı’nın son gününde İstiklal Caddesi’nde gezmeye çıkmıştı. Bu esnada, Safara’nın yanına iki kişi yaklaştı ve polis olduğunu söyleyip pasaport kontrolü yapmak istedi.

Hemen bunun ardından Ummanlı turisti bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Turistin üstünden 10 bin doları alıp etraftan kayboldular. Polisler,ihbar üzerine geldi. Halife Safara,gözyaşları içerisinde olayı polislere anlattı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.