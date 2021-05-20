UMKE ve AFAD kayalıklardan düşen adamın yardımına koştu

Van’da kayalıklardan aşağıya düşen birisi olduğu ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucunda düşen kişi kurtarıldı.

Olay Van’a bağlı İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi’nde meydana geldi. Faruk Suyu bölgesinde Veysel Işık isimli bir kişinin kayalıklardan aşağıya düştüğü ihbarı üzerine UMKE ve AFAD ekipleri harekete geçti. Zorlu arazi bölgesinde yürüyen ekipler Işık’a ulaştı. 4 metre yüksekten düşen ve travma geçirdiği öğrenilen kişinin bilincinin de kapalı olduğu bildirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Veysel Işık hastaneye kaldırıldı. Veysel Işık’ın kafasında ve omuriliğinde travma olduğu öğrenildi.