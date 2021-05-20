İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

UMKE ve AFAD kayalıklardan düşen adamın yardımına koştu

Van'da kayalıklardan aşağıya 4 metre yüksekten düşen talihsiz adamın imdadına UMKE ve AFAD ekipleri koştu. Ekiplerin zorlu arazide düşen kişiye ulaşmasının ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 22:37
UMKE ve AFAD kayalıklardan düşen adamın yardımına koştu
Takip Et:

Van’da kayalıklardan aşağıya düşen birisi olduğu ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri harekete geçti. Uzun uğraşlar sonucunda düşen kişi kurtarıldı.

Olay Van’a bağlı İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi’nde meydana geldi. Faruk Suyu bölgesinde Veysel Işık isimli bir kişinin kayalıklardan aşağıya düştüğü ihbarı üzerine UMKE ve AFAD ekipleri harekete geçti. Zorlu arazi bölgesinde yürüyen ekipler Işık’a ulaştı. 4 metre yüksekten düşen ve travma geçirdiği öğrenilen kişinin bilincinin de kapalı olduğu bildirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Veysel Işık hastaneye kaldırıldı. Veysel Işık’ın kafasında ve omuriliğinde travma olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 22:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AfadUMKE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Rüyada ekmek alma görmek ne demektir? Rüyada ekmek alma görmenin tabiri ve anlamı
Sol Yanım dizisi Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli kimdir?
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2021 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi doğum tarihi
Sol Yanım Serra kimdir? Özge Yağız biyografisi
Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 184. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 98. bölüm canlı izle! 20 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
İhaleye girmek için 2021 sgk borcu limiti
Hangi şehrin plaka kodu kaç? Türkiye illeri plaka listesi
Kefaret 26. bölüm Fox TV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kefaret yeni son bölüm izle
Survivor 2021 95. bölüm fragmanı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yaşı ve oynadığı diziler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi Bim'de satışı başladı
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 20 Mayıs 2021 Perşembe
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Alev Alev dizisinde Tomris karakterine Zuhal Olcay hayat veriyor
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.