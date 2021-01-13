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Ümitcan Uygun’un yanında görüntülenen kadından ilk ifade! “Uyuşturucuyu bana Ümitcan getirdi.”

17 Nisan 2020 tarihinde Ankara’da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın eski sevgilisi tarafından şiddet uygulandığı ve öldürdüğüne dair tehditlerin bulunduğu Aleyna Çakır’ı öldürmekten suçlanan ve baş şüpheli olarak bilinen Ümitcan Uygun yaptığı rahat paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son videosunda ise bir kadının elinden uyuşturucu madde içmesi ile gündeme gelen katil zanlısı polisler tarafından tutuklandı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:41
Ümitcan Uygun’un yanında görüntülenen kadından ilk ifade! “Uyuşturucuyu bana Ümitcan getirdi.”
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Aleyna Çakır’ın ölümüne sebep olmaktan suçlanan eski sevgili Ümitcan Uygun’un son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı rahat paylaşımlarla dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak ve uyuşturucu içerek video çeken Ümitcan Uygun diğer gün Ankara’da yaşayan Ümitcan Uygun’un evine baskın yaparak tutukladı.



 Video paylaşımı yaparken yanında bir genç kızın bulunması ve onun da uyuşturucu kullanması dikkatlerden kaçmadı. Ümitcan Uygun tutuklanmasının ardından ifadesinde yanında ki genç kız ile pavyonda tanıştığını ve uyuşturucu maddeyi ondan aldığını ayrıca görüntülerin de kendisinin paylaşmadığını belirtti.

İddia sonrasında kamerada gözüken Fadime Büşra G. (22) ise polisler tarafından gözaltına alındı. Genç kızın ifadesinde ise uyuşturucu maddenin kendisine Ümitcan’ın getirdiğini söyleyerek karşı tarafı suçladı.
 



Son Güncelleme: 13.01.2021 20:41
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Çakırümitcan UygunKumsal
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