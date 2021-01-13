Ümitcan Uygun’un yanında görüntülenen kadından ilk ifade! “Uyuşturucuyu bana Ümitcan getirdi.”

Aleyna Çakır’ın ölümüne sebep olmaktan suçlanan eski sevgili Ümitcan Uygun’un son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı rahat paylaşımlarla dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak ve uyuşturucu içerek video çeken Ümitcan Uygun diğer gün Ankara’da yaşayan Ümitcan Uygun’un evine baskın yaparak tutukladı.









Video paylaşımı yaparken yanında bir genç kızın bulunması ve onun da uyuşturucu kullanması dikkatlerden kaçmadı. Ümitcan Uygun tutuklanmasının ardından ifadesinde yanında ki genç kız ile pavyonda tanıştığını ve uyuşturucu maddeyi ondan aldığını ayrıca görüntülerin de kendisinin paylaşmadığını belirtti.

İddia sonrasında kamerada gözüken Fadime Büşra G. (22) ise polisler tarafından gözaltına alındı. Genç kızın ifadesinde ise uyuşturucu maddenin kendisine Ümitcan’ın getirdiğini söyleyerek karşı tarafı suçladı.

