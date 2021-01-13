Ümitcan Uygun’un yanında görüntülenen kadından ilk ifade! “Uyuşturucuyu bana Ümitcan getirdi.”

Aleyna Çakır’ın ölümüne sebep olmaktan suçlanan eski sevgili Ümitcan Uygun’un son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı rahat paylaşımlarla dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak ve uyuşturucu içerek video çeken Ümitcan Uygun diğer gün Ankara’da yaşayan Ümitcan Uygun’un evine baskın yaparak tutukladı.
İddia sonrasında kamerada gözüken Fadime Büşra G. (22) ise polisler tarafından gözaltına alındı. Genç kızın ifadesinde ise uyuşturucu maddenin kendisine Ümitcan’ın getirdiğini söyleyerek karşı tarafı suçladı.
Son Güncelleme: 13.01.2021 20:41