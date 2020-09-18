Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu

3 Haziranda Ankara Keçiören’de evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır’ın ölümüyle alakalı şüpheli olarak bulunan sevgilisi Ümitcan Uygun’un ölen Aleyna Çakır’a şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ümitcan Uygun ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı.
Geniş Güvenlik önlemleri altında olay yerine de araştırma yapılırken kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde olayın intihar vakası olduğu anlaşılırken kadının cesedi otopsi için hastane morguna gönderilirken soruşturma genişletildi.
Son Güncelleme: 18.09.2020 09:35