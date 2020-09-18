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Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu

Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli konumunda bulunan Ümit Can Uygun’un annesi Gülay Uygun Ankara Keçiören’de başından vurulmuş bir şekilde bulundu. Kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

18 Eylül 2020 Cuma 09:35
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
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3 Haziranda Ankara Keçiören’de evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır’ın ölümüyle alakalı şüpheli olarak bulunan sevgilisi Ümitcan Uygun’un ölen Aleyna Çakır’a şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ümitcan Uygun ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı.


Ümitcan Uygun’un öğretmen olan annesi Gülay Uygun eve dönmeyince merak eden yakınları tarafından polise haber verilmesiyle aranılan kadın ormanlık alanda başından vurulmuş bir şekilde bulundu.

Geniş Güvenlik önlemleri altında olay yerine de araştırma yapılırken kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde olayın intihar vakası olduğu anlaşılırken kadının cesedi otopsi için hastane morguna gönderilirken soruşturma genişletildi.



Son Güncelleme: 18.09.2020 09:35
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna ÇakırÜmit Can Uygun
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