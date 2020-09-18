Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu

3 Haziranda Ankara Keçiören’de evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır’ın ölümüyle alakalı şüpheli olarak bulunan sevgilisi Ümitcan Uygun’un ölen Aleyna Çakır’a şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ümitcan Uygun ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı.

Ümitcan Uygun’un öğretmen olan annesi Gülay Uygun eve dönmeyince merak eden yakınları tarafından polise haber verilmesiyle aranılan kadın ormanlık alanda başından vurulmuş bir şekilde bulundu.

Geniş Güvenlik önlemleri altında olay yerine de araştırma yapılırken kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yapılan ilk incelemelerde olayın intihar vakası olduğu anlaşılırken kadının cesedi otopsi için hastane morguna gönderilirken soruşturma genişletildi.

