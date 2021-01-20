Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'ya instagram hesabından tehditler savurdu!

Aleyna Çakır’ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ile ilgili haberler gündemde yer almaya devam ediyor.

Uygun, son olarak bir kadın ile uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınla paylaşmıştı.

Bu video sonrasında Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Uygun, Ankara Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan dolayı yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Lakin olay burada son bulmadı. Ümitcan Uygun’unine ait olan instagram hesabından tehditler savruldu. ÖzellikleAnlı’yı hedef alan tehditlerse dikkat çekti.