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Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'ya instagram hesabından tehditler savurdu!

Ümitcan Uygun'un ağabeyi instagram hesabından tehditler savurdu. İnstagram hesabından açıkça tehditte bulunan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı da hedef aldı. Yapılan tehditler sonrasında Müge Anlı'dan gelecek cevap ise merak konusu olmaya başladı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:15
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'ya instagram hesabından tehditler savurdu!
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Aleyna Çakır’ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ile ilgili haberler gündemde yer almaya devam ediyor.

Uygun, son olarak bir kadın ile uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınla paylaşmıştı.

Bu video sonrasında Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Uygun, Ankara Etimesgut ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan dolayı yakalanıp gözaltına alınmıştı.

Lakin olay burada son bulmadı. Ümitcan Uygun’un ağabeyine ait olan instagram hesabından tehditler savruldu. Özellikle Müge Anlı’yı hedef alan tehditlerse dikkat çekti.



Son Güncelleme: 20.01.2021 16:15
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Anahtar Kelimeler:
ümitcanUygunAğabeyMügeAnlı
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