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Ümitcan Uygun instagram hesabı hacklendi mesajları ifşa oldu

Ümitcan Uygun'un İnstagramı hacklendi mi? Ümitcan Uygun'un İnstagramında neler ifşa edildi? Ümitcan Uygun kadınlara neler yazdı? Aleyna Çakır'ın ölümünden Ümitcan Uygun mu sorumlu? Ümitcan Uygun'un İnstagramını kim hackledi? Vatandaşlar Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un İnstagram hesabındaki mesajların ne olduğunu merakla araştırıyor.

27 Aralık 2020 Pazar 16:25
Ümitcan Uygun instagram hesabı hacklendi mesajları ifşa oldu
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Ümitcan Uygun’un İnstagramı Hacklendi Mi? Neler Paylaşıldı?

Ümitcan Uygun veya diğer adıyla Aleyna Çakır isimli genç kızın ölümünden dolayı suçlanan şahısın sosyal medya hesabı hacklendi.

Kamuoyu tarafından Aleyna Çakır cinayeti olarak bilinen olaydan dolayı Müge Anlı İle Tatlı Sert programından hatırlanan Ümitcan Uygun her geçen gün yeni skandallarla gündeme gelmeyi başarıyor.  İntihar ettiği veya cinayete kurban gitmiş olabileceği ve bunun sorumlusunun da Ümitcan Uygun olduğu öne sürülen Aleyna Çakır olayında herhangi bir gelişme söz konusu değil. Ancak Ümitcan Uygun’un sosyal medya hesapları üzerinden adını duyurduğu skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un Instagram hesabı hacklendi. Pek çok kadının Ümitcan Uygun'a çıplak fotoğraf ve video gönderdiği görülürken, iğrenç konuşmalardan bazıları da ifşa edildi.

Ankara Keçiören ilçesinde evinde ölü bulunan Aleyna Çakır’ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun’un, Aleyna Çakır’a şiddet uygularken çekilen video görüntüleri Türkiye’de gündem konusu olmuştu.

Uzun bir süre televizyon ekranlarına çıkan Aleyna Çakır’ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun’u sorumlu tutarken, Uygun’un annesi Gülay Uygun 17 Eylül akşamı Ankara Keçiören’de dağlık bir yerde kafasından silahla vurulmuş bir şekilde bulunmasından dolayı olayların daha da karmakarışık bir hal almasına neden oldu.

Ümitcan Uygun, sosyal medya fenomeni Abdullah S.’yi ölümle tehdit ederek tekrardan gözaltına alınarak ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Dün gece geç saatlerde ise @dampyofficial isimli Instagram kullanıcısı, Ümitcan Uygun'un Instagram hesabını (um1tcanuygun.06) hackleyerek mesajlarını ifşa etti.

Aleyna Çakır’ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun’un İnstagram hesabının ardından kadınlarla yaptığı iğrenç konuşmaları ifşa oldu.

Kadınlarla yaptığı iğrenç konuşmalar ise sosyal medya da gündem konusu oldu.



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:25
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Aleyna Çakırümitcan UygunÜmitcan Uygun İnstagramı HacklendiCinayet Şüphelisi
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