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Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?

Üst üste işlediği kadın cinayetlerinden sonra neden halen ceza almadığı tartışma konusu olan Ümitcan Uygun ve babası Türkiye’nin gündemine gelen konulardan bir tanesi oldu. Peki Ümitcan Uygun’un babası kimdir, ne iş yapıyor? Yanıtları haberimizde…

06 Ağustos 2021 Cuma 13:13
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
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Ümitcan Uygun, şu sıralarda kadın cinayetleri işlemesine rağmen neden halen tutuklanmadığı sebebiyle gündemde oldukça büyük bir yer kaplıyor. Bu durum Ümitcan Uygun’u koruyan birisinin olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi.

Ankara’da 2020 senesinde yaşanan Aleyna Çakır cinayetinde birinci derece şüpheli olan kişi Ümitcan Uygun’du. Genç kıza daha önce canlı yayında işkenceler yapması sebebiyle bu cinayeti onun işlediği ihtimali de bir hayli güçlenmiş oldu. Gizemli olay ATV’de yayınlanan Müge Anlı programına taşınmış,  soruşturma orda daha da derinleştirilmiş fakat bir sonuç alınamamıştı. Araştırmalar sürerken Ümitcan Uygun’un annesinin intihar etmesi ile gündem bir kez daha sarsıldı.

Ümitcan’ın annesi olan Gülay Uygun’un intihar haberi, tam da Müge Anlı’da kendisi hakkında genç kızların aklını çelerek kötü işlerde kullandığı iddialarının tartışılması sonrasında öğrenilmişti. Bazı iddialara göre; Gülay Uygun, Aleyna Çakır ve öğrenci yurtlarında kalan nice genç kızı gece hayatına teşvik ediyordu. Bu iddialar sebebiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın müfettişleri Gülay Uygun hakkında soruşturma başlatmıştı.

Karakolda ifade veren Gülay Uygun, oğlu Ümitcan Uygun ile ilgili ortaya çıkan iddialar sonrasında psikolojik olarak zor zamanlardan geçiyordu. Bu olaylara daha fazla dayanamayan Gülay Uygun, yaklaşık 4 sayfalık bir mektup bırakarak hayatına son verdi. Bunu da başına silahla tek el ateş ederek yaptığı öğrenildi.

Kanıtlı İddiaları Reddetti

Aleyna Çakır’a ağır işkenceler uygulayan ve onu öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun ise bu iddiaları reddetti. Annesinin ölümünde Müge Anlı’yı suçlayan Ümitcan Uygun şu ifadeler kullandı: Annemin ölümünden Müge Anlı ve onun yanında çalışan bütün herkes sorumludur.

Suçlamalarının ardından savcıları ve Süleyman Soylu’dan yardım isteyen Ümitcan Uygun’un babası da eşinin intiharından dolayı Müge Anlı’yı sorumlu tuttu ve eşinin mektubunda da Müge Anlı’nın sorumlu olarak yer aldığını iddia etti.

Ümitcan’ın Babası Durak Uygun Kimdir?

Ümitcan Uygun’un babası Durak Uygun, Yozgat’ın Yerköy ilçesine kayıtlı olan ve Ankara’da ayakkabı ve çanta üretimi yapan bir esnaftır. Bunun yanında Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası’nın başkanlığını da yürütmektedir. Ankara’da ayakkabı ve çanta üretimi konusunda tüm kaliteli isimlerle bağlantısı olan Durak Uygun’un Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu ve CHP’li bazı belediye başkanları ile fotoğrafları var.

Durak Uygun’un siyasetin önemli isimleri ile çekilmiş bu fotoğrafı Ümitcan Uygun’un bazı kişiler tarafından korunduğu iddialarını da ortaya çıkmasına sebep oldu.

Ümitcan Uygun, şu sıralarda Esra Hankulu’nun kendi evinde ölü bulunması sebebiyle bir kez daha tartışılıyor.


Son Güncelleme: 06.08.2021 13:13
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Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluÜmitcan Uygunun BabasıDevlet BahçeliMüge AnlıDurak Uygun
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