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Uludağ'da kayak sezonu açıldı!

Bursa'da yoğun karın yağdığı günlerde en mutlu olanlar kayak severler oldu. Kayak sezonunun başladığı Uludağ'da turistler, çocuklar ve pek çok kişi doyasıya eğlendi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 22:30
Uludağ'da kayak sezonu açıldı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarıları sonrasında Bursa’ya ilk kar yağdı. Kar yağışının şiddetli olduğu Uludağ kayak merkezi ise vatandaşları ağırladı.

Kayak sezonunun açılması sonrasında hava sıcaklığın en düşük eksi 15, en yüksek ise eksi 11 olması sonrasında kayak sezonu büyük bir heyecan ile başladı.

Kayak severlerin uzun zamandır beklediği kayak sezonunun başlaması ile birlikte kayak pistleri doldu taştı. Sabah saatlerinde pistlerin hazır hale getirilmesi ile birlikte vatandaşlar kayak yapmaya başladı.

Karın yarım metrenin üzerinde olduğu Uludağ kayak merkezinde çocuklar başta olmak üzere çok sayıda kişi eğlendi.



Son Güncelleme: 16.01.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
UludağKayakSezonAçıldı
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