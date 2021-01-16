Uludağ'da kayak sezonu açıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarıları sonrasında Bursa’ya ilk kar yağdı. Kar yağışının şiddetli olduğu Uludağ kayak merkezi ise vatandaşları ağırladı.

Kayakunun açılması sonrasında hava sıcaklığın en düşük eksi 15, en yüksek ise eksi 11 olması sonrasında kayak sezonu büyük bir heyecan ile başladı.

Kayak severlerin uzun zamandır beklediği kayak sezonunun başlaması ile birlikte kayak pistleri doldu taştı. Sabah saatlerinde pistlerin hazır hale getirilmesi ile birlikte vatandaşlar kayak yapmaya başladı.

Karın yarım metrenin üzerinde olduğu Uludağ kayak merkezinde çocuklar başta olmak üzere çok sayıda kişi eğlendi.