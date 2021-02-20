Uludağ’da bir çiftçi ölen ineğini Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi!

Bursa’da çiftçilik ile uğraşan bir vatandaş ölen ineğinin ölmesi üzerine yaban hayvanlarına verdi. Telef olan ineği çöpe atmak yerine Milli Parklar Müdürlüğünü arayarak yaban hayvanlarına verilmesini istedi.

Milli Parklar Müdürlüğünden gelen ekipler ineği alarak Uludağ’da bir alana bıraktı. Kuşlar ineğin bir kısmını yedikten sonra bölgeye gelen ayı ineğin geri kısmını yedi. Geri kalanını gömen ayı telef ineğin üstüne toprak atması görenleri şaşırttı. Diğer hayvanlardan korumak ve daha sonra yemek için üstüne toprak atan ayının görüntüleri foto kapana yansıdı.





Milii Parklar Müdürlüğü açıklamasında telef olan herhangi bir hayvanları atmak yerine doğadaki diğer hayvanlarla paylaşılmasının uygun olduğunu söyledi. Tek hayvanlar için değil, tarlada veya bahçede kuruyan meyve çürüyen sebzelerin yaban hayvanlarına verildiğini söylendi.