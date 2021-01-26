Ülke içinde polemiğe sebep olan o video kurgu çıktı!

İstanbul Bağcılar ilçesinde gerçekleşen olayda sosyal medyada yayınlanan video ülke içinde oldukça polemik yarattı. Su satışı yapan küçük çocuğun videosunun aslında kurgu olduğunu gerçekle bir bağlantısı olmadığı görüldü.

Sosyal deney üzerine çekilen video sonucunda 8 yaşındaki bir çocuğun ‘açım’ diyerek vatandaşlardan para alması ve bu durumun pandemi döneminde çocuğun ailesi işsiz kaldığı gerekçesi ile su satışı yapıldığı söylendi. Olay ardından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan çocuk ve ailesi ile görüşerek olayı aydınlattı.





Fariz isimli Youtuber tarafından çekilen video ailenin haberi olmadan ve kendilerinin de çok üzüldüğü söyleniyor. 8 yaşındaki çocuğun bu amaçlarla kullanılmasını uygun bulmadığını söyleyen Eldivan bu süreçte devlet olarak herkese sahip çıkıldığını ve çıkmaya devam edeceğini belirtti. Ailenin durumunun iyi olduğunu ve toplum vicdanını yaralayan bu videonun kurgu olması sebebi ile çeken kişi ile yasal işlemleri başlatacağı söylendi.