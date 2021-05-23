Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?

Son dönemlerde sık sık gündeme gelen ve yayınlamış olduğu videolar ile gündemden düşmeyen Sedat Peker bugün yayınlamış olduğu yedinci videosunda çok çarpıcı ifadelerde bulundu. Sedat Peker bugün yayınlamış olduğu videoda 24 Ocak 1993 yılında Ankara’da suikasta uğrayan gazeteci yazar uğur mumcu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Uğur mumcu suikastinin üstünden tam 26 yıl geçti. Kendisi evinin önünde aracına bomba düşünerek suikasta uğradı.

Uğur Mumcu Kimdir?

Kendisi 22 Ağustos 1942 yılında Kırşehir ilinde dünyaya geldi. Şükran Güldal mumcu ile evliydi. Bu evliliğinden bir kız ve bir erkek çocuk dünyaya geldi. Ailesi onun adına uğur mumcu araştırmacı gazetecilik vakfı adıyla 1994 yılında bir vakıf kurdu.

Eşi ise 23. dönem milletvekili olarak meclise girmiştir. Kendisi ilkokulu Ankara’da okudu. Ayrıca lise öğrenimini yine Ankara’da tamamladı. 1961 yılında Ankara Üniversitesi hukuk fakültesi kazandı. 1965 yılında buradan mezun oldu. İlk kez öğrencilik zamanlarında Cumhuriyet gazetesinde bir makalesi yayınlandı ve bu makale ile ödül aldı. Sonrasında yeni ortam gazetesinde köşe yazarları yapmaya başladı. 1975 yılına gelindiğinde Cumhuriyet gazetesinde teklif aldı ve orada yazmaya başladı. Gazetecilik hayatı boyunca suçlularla ve suç örgütlerinin peşine düştü.

1977 yılına gelindiğinde, bu yıldan itibaren sadece Cumhuriyet gazetesi için yazdı. Bu süreçte bir pulsuz dilekçe ile sakıncalı piyade adlı kitapları çıktı. Yazmış olduğu sakıncalı piyade adlı kitabı tiyatroya uyarlandı ve 700 kere izlendi. Sonrasında büyüklerimiz adlı kitabı yayınlandı. 1991 yılına kadar sadece Cumhuriyet gazetesi Esin yazdı.

Terör örgütleri ile sürekli ilgilendi ve onların gerçek yüzünü açığa çıkarmaya çalıştı. Mehmet Âli ağca üzerinde çok fazla incelemeler yaptık. Bu süreçlerde Türkiye’de terör olayları artmaya başlamıştı. Bu olayları içeren çıkmaz sokak kitabını bu yıllarda çıkardı.

1987 yılında o dönemin en çok konuşulan rabıta ile 12 Eylül kitapları yayınladı. 1991 yılına gelindiğinde ise Kürt İslam ayaklanması adlı kitabı yayınlandı. Kitaplar o yıllarda en çok konuşulan kitaplar arasında yer alıyordu. 1991 yılında 80 kadar Cumhuriyet gazetesi çalışanıyla birlikte gazeteden ayrılarak büyük bir olaya imza attı. Sonrasında Milliyet gazetesi için yazmaya başladı. Cumhuriyet gazetesinde değişiklik olmasının ardından tekrardan bu gazeteye geri döndüm. 7 Ocak 1993 tarihinde Mossad ve Barzani adlı bir yazı yazdıktan sonra üzerine çok gidiliyor.

Uğur Mumcu Suikasti Nasıl Oldu?

23 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da kendi evinin önündeki arabasına plastik bomba bağlandı. Kendisi bu araca bindiği sırada bomba harekete geçti ve araba havaya uçtu. Bu olay sonrasında uğur mumcu hayatını kaybetti. Sonrasında burada yapılan araştırmalar neticesinde hiçbir delil bulunmadığı ileri sürüldü.

Yapılan bu suikasti Hizbullah, İBDA-C ve İslami hareket gibi terör örgütleri üstlendi. Ayrıca bu suikastın arkasında Mossad tarafından çalışan kişiler olduğu iddia edildi. Yapılan iddialar da suikastın gerekçesi olarak uğur Mumcu’nun silah kaçakçılığı ile ilgili önemli bilgilere ulaşması olarak gösterildi. Bundan dolayı birçok lider ve istihbarat örgütü onunla görüşmek istiyordu ancak uğur mumcu hiç birisiyle görüşmedi.

Eşimi ziyaret eder o dönemin başbakanı Süleyman Demirel, içişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Başbakan yardımcısı Erdal İnönü, bu suikastın bir an önce açıklığa kavuşturulacağını ve bu suikasti bir namus sözü olduğunu ifade ederek ona teselli verdiler ancak o günden sonra bu suikasti failleri henüz yakalanamadı.

Uğur Mumcu Ödülleri