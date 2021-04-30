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Ufuk Uras'ın yeğenine maganda saldırısı! Genç veteriner beyin kanaması geçirdi

Siyasetçi yazar Ufuk Uras'ın yeğenine dün gece saatlerinde maganda saldırısı gerçekleşti. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan genç veterinerin beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

30 Nisan 2021 Cuma 15:20
Ufuk Uras'ın yeğenine maganda saldırısı! Genç veteriner beyin kanaması geçirdi
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Siyasetçi yazar Ufuk Uras’ın yeğenine magandalar saldırdı. Yeğen Arda Erdabak, akşam saatlerinde şehir magandalarının saldırısına uğradı. Erdabak’ın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Ufuk Uras’ın yeğenine maganda saldırısı

Esenyurt Esenkent Mahallesi’nde gece saat 01.00 civarında olay gerçekleşti. Veteriner hekim Arda Erdabak yanında arkadaşıyla birlikte aracında giderken yolda gördüğü rahatsız köpeği tedavi etmek için aracını durdurdu. O esnada Arda Erdabak ve arkadaşına şehir magandaları musallat oldu. Başka araçta bulunan magandalar ile Erdabak arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlendi ve fiziksel saldırıya dönüştü. Çıkan kavgada genç veteriner ağır yaralandı. Defalarca kafasına darbe alan Erdabak, kanlar içinde yere yığıldı. Arkadaşı olay yerine hemen sağlık ekibi ve polis çağırdı. Hastaneye kaldırılan Arda Erdabak’ın bununun kırıldığı ve beyin kanaması geçirdiği edinilen bilgiler arasında. Arda Erdabak ailesini de genç yaşta trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü olayı araştırmaya başladı. Polisler olay yerinde bulunan kameraları incelemeye başladı. Saldırganlar kısa sürede yapılan araştırmalara sonucunda bulundu ve gözaltına alındı. İşlemleri henüz devam eden saldırganların adliyeye sevki bekleniyor.

 Ufuk Uras, sosyal medya hesabından duyurdu

Siyasetçi Uras yeğenine yapılan korkunç saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 "Yeğenim veteriner hekim Arda Erdabak, bir hasta köpeği kurtarmak için gece 1’de aracıyla giderken trafik magandaları niye önüme geçtin diye saldırıyor, beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor. Karınca incitmez Arda bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Saldırganlar yakalanmış, destek veren herkese çok teşekkür ederim, umarım Arda’dan da sevindirici haberleri alırız. Arda babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybetmişti, kendisi de trafik magandalarının kurbanı oldu" ifadelerini kullandı.

Ufuk Uras’ı  yeğeni genç veterinere acil şifalar diliyoruz.




Son Güncelleme: 30.04.2021 15:20
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Ufuk UrasYeğenMagandaSaldırı
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