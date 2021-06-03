Udi Hindi nedir? Udi Hindi kullanımı ve satışı yasaklandı mı, neden yasaklandı?

Hindistan’dan ülkemize gelen geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ve vücutta mikrop atma özelliği bakımından yüzyıllardır kullanılan Udi Hindi bitkisine Türkiye’de de çok talep bulunuyor. Bazı vatandaşlar bu bitkinin zararlı olduğunu açıklarken bazıları tam tersi her derde deva olarak nitelendiriyor. Devlet bitki için sadece gıda kullanımında izin verirken kilosu oldukça pahalı olan bitki Hindistan'dan gelerek evlerimize konuk oluyor.

En güçlü doğal antibiyotiklerden olan Ud-i Hindi, kilogramı 250 liradan satılıyor. Dünya koronavirüs ile savaşırken pandemi döneminde şifalı bitkiler aranırken gündeme bomba gibi düşen Udi Hindi’nin yasaklanıp yasaklanmadığı araştırılıyor.





UDİ HİNDİ SATIŞI YASAKLANDI MI?

Şişi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, CİMER'e gelen şikâyet üzerine Ud-i Hindi ismiyle bilinen bitkinin gıda olarak tüketilecek formda satışa satıldığı gerekçesiyle satışının durdurulmasına karar verdi. Bu krara bazı vatandaşlar sevinirken bazıları ise yerinde karar olduğunu açıkladı.

Ud-i Hindi’nin faydaları nelerdir?

Vatandaşlar şifalı bitkinin yasaklanmaması için twitterda #udihindiyağıyasaklanmasın adı ile etiket açarak farkındalık yaratmak istediler.

Peygamberimiz (s.a.v), “Tedavilerin en iyisi hacamat ve ûdi hindi ile yapılandır” buyurmuştur.

Kronik bronşit, astım hastaları için şifa kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirirken idrar torbasında oluşan iltihaplara ve böbrek iltihaplarına karşı faydalı olduğu görüşmüştür.

İnsan vücudunun birçok yerinde ağrılar oluşabilirken her türlü eklem ağrılarına iyi gelir. Safra ve böbrek taşına iyi gelirken balgam söktürücü etkisi vardır. Enerjik olmayı sağlayan bitki yorgunluğu giderir. Kroniki gastrit ve kolite karşı faydalıdır.