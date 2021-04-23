Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında zor zamanlar geçirmeye maruz kalan işçi ve işverenler için Hükümetin devreye aldığı 'Kısa Çalışma Ödeneği' bütün sektörleri kapsayacak şekilde Haziran ayı sonuna kadar uzatılmıştı. Vatandaşlar kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması sonrasında ücretsiz izin ve işten çıkarma yasaklarının da uzatılıp uzatılmayacağını merak etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında Hükümetin işçi ve işverenler için devreye aldığı 'Kısa Çalışma Ödeneği'nin Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasının kararını aldıklarını bildirmişti. Alınan karar gereği nisan ayında son 20 gün de kısa çalışma ödeneği kapsamına alınırken yönetmelikte yer alan İş Kanunu'na göre de işverenler nisan ayı için bildirimlerini mayıs ayında yapacaklar. Karar öncesinde kısa çalışma uygulaması kapsamından çıkan işverenler online olarak yeniden giriş yaparak çalışan için yeniden ödenek hakkında dahil edecek.

Diğer taraftan 17 Mayısıs tarihinde sonra erecek olan ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı ile ilgili de milyonlarca çalışan bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bilindiği üzere pandemi süreci boyunca işverenler yakın zamana kadar çalışanları 'KOD 29' olarak yürürlükte yer alan madde kapsamında işten çıkarma yapabiliyordu.

Aynı zamanda işverenin çalışanlarına ücretsiz izin verme hakkı da bulunurken hükümet ücretsiz izin almak zorunda kalan çalışanlara 'Nakdi Ücret Desteği' veriyor. Söz konusu destek günlük 47 liradan 50 liraya yükseltilirken gözler önümüzdeki ay kısa çalışma uygulaması ile paralel şekilde ücretsiz izin ve işten çıkarma yasaklarının 1.5 ay gibi bir süre uzatılıp uzatılmayacağı konusunda alınacak karara çevrildi.