Uçakta doğum yaptı! Hamile olduğunu o an öğrendi

Son dakika haberine göre ABD’deki Salt Lake City’den kalkan uçak Hawaii ulaşmak için harekete geçti. Yolculardan Lavinia Mounga isimli kadın uçak sırasında sancılarının başlaması üzerine doğum yapacağını anladı. Hamile olduğundan habersiz Mounga, şanslı çıktı. Çünkü uçakta hemşire vardı. Doğumu başarılı geçen kadının 26-27 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

ABD’den kalkan uçak Hawaii iner inmez anne Lavinia ve bebeği hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin durumu iyi olduğun öğrenildi.

Raymond isimli bebeğin babası ise düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı. Ethan Magalei, bebeğin gelişi ile şaşkına döndüğünü ‘mucize’ olduğunu açıkladı. O anlar diğer uçak yolcuları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.