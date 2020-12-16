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Uçak içi kabin bagaj yasağı uygulamasında değişiklik; Yasak kaldırıldı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak içi kabin bagajlarının alımlarının yasaklanmasına dair uygulama kaldırıldı. Sivil Havacılık tarafından alınan yeni kararla birlikte yolcular yarından itibaren yolculuklarından bagajlarını yanına alabilecekler.

16 Aralık 2020 Çarşamba 09:52
Uçak içi kabin bagaj yasağı uygulamasında değişiklik; Yasak kaldırıldı!
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Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında uçaklarda kabin bagajı yasağı getirilmişti. Bulaş riskini azaltma anlamında alınan bu kararda değişikliğe gidildi ve yolcuların yarından itibaren kabin bagajlarını yanlarına alabilecekleri duyuruldu.

17 ARALIK'TAN İTİBAREN YASAK KALKIYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkililerinin değerlendirmeleri sonucunda alınan karar kapsamında, 17 Aralık Perşembe gününden itibaren uçaklarda daha öncesinde konulmuş olan kabin bagajı yasağı kalkarken uygulamanın eskisi gibi devam edeceği ifade edildi. 

Duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından alınan kararda kabin bagaj uygulamasının normale döndüğü ve yolcuların 17 Aralık tarihinden itibaren kabin bagajlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi. Karara ilişkin açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, a ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

 

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 09:52
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Anahtar Kelimeler:
Kabin Bagajı YasağıSivil HavacılıkUçak Içi Bagaj
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