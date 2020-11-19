Uçak bileti olanlara sokağa çıkma yasağı muafiyeti

Korona virüse ilişkin alınan yeni tedbirlerle 65 yaş üstüne ek olarak 20 yaş altına da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü saat 10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Ayrıca hafta sonları da saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkılabilecek.

Alınan kararların ardından kısıtlamaların bulunduğu saat ve güne uçak bileti alan kişiler biletlerinin iptal olup olmadığını araştırmaya başladı. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre hafta sonu uçuşu olan kişiler sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Biletleri ile havalimanına giden kişiler sokağa çıkma yasağından dolayı herhangi bir problem yaşamayacaklar.

Twitter'dan açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçak bileti bulunan kişilerin uçuş saatinden önce biletleriyle beraber havalimanına ulaşmalarında herhangi bir sorun olmadığını duyurdu.