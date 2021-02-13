Üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir?

İslam alemi için önem arz eden üç aylar 13 Şubat Cumartesi yani bugün itibari ile başladı. Bu doğrultuda vatandaşlar hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırmaya başladı. Araştırılan konulardan biri ise hangi teşbihlerin çekilmesi gerektiği.

Sorunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olan İdris Bozkurt yanıtladı. Bozkurt üç aylarla alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.”

Üç aylarda çekilecek teşbihler kapsamında bazıları Receb ayının ilk günü girince 111 defa “Allahğme Salli Ala Muhammed” diyerek Peygamber efendimize salat-ü selam getiriyorlar. Ardından 1660 kere “Ya Allah” diye teşbih çekiyorlar. Üç aylar süresince her gün 1100 kere “La İlahe İllallah” ve 100 defa da “Muhammedeürresulullah” diyerek teşbih çekiyorlar.

Bunun yanı sıra üç aylarda şu tesbihler de çekiliyor:

10 gün boyunca 100 kere Sübhana’llahi’l – hayyil – kayyum

10 gün boyunca 100 kere Sübhana’llahi’l – ehadi’s-samed

10 gün boyunca 100 kere Sübhana’llahi’l – gafuri’r-rahim

Üç aylar boyunca yapılabildiği kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutulmalıdır. Üç ayların her gün başında ve sonunda 7 tane Fatiha-i Şerif ve 100 ihlas-ı Şerif okunabilir.