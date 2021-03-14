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Twitter’de Kuru Soğan neden TT oldu? TJK Kuru Soğan at sahibi Onur Yetkin kimdir? Ata neden Kuru Soğan adı verdi?

Grup 1 yarışlarında birinci olarak yarışı kazanan Kuru Soğan gündemden düşmek bilmiyor. Onur Yetkin'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu Kuru Soğan ilgileri üzerinde topladı. Yarışmayı birinci olarak bitirmesiyle, Kuru Soğan ve Onur Yetkin merak edilmeye başlandı. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

14 Mart 2021 Pazar 19:33
Twitter’de Kuru Soğan neden TT oldu? TJK Kuru Soğan at sahibi Onur Yetkin kimdir? Ata neden Kuru Soğan adı verdi?
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Twitter’da kuru soğan neden tt oldu?

G1 yarışını Kuru soğan isimli safkan kazanmıştır. G1 yarışı Ege Derbisi olarak geçmektedir. Yarışı kazanan atın jokeyi Özcan Yıldırım ve Onur Yetkin merak konusu oldu. TJK’de yılın birinci Grup 1 yarışını Onur Yetkin’in yetiştiricisi ve sahibi olduğu Kuru Soğan isimli safkan, jokeyi Özcan Yıldırım kazanınca sosyal medya da oldukça fazla konuşulmaya başlandı.

Onur Yetkin atına Atatürk’ü çağrıştıran bir isim vermek istemiştir. Kuru Soğan’ın ilk adı İzmir Marşı idi. Fakat kurul buna izin vermedi. Yetkin ise protesto etmek için atlarına kuru soğan, patlıcan vb isimleri vermeye başladı. 

Onur Yetkin kimdir?

Birden fazla ünlü yarış atının sahibidir. Dana önce koşmayan atların kesildiğini görmüş ve bakanlıklardan, hayvanseverlerden yardım çağrısında bulunmuştur. Koşmayan atların eti için kaçak olarak kesildiğini farkedince, yardım çağrılarının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ve yarış atı sahiplerinden de destek istemiştir. Koşmayan atların satılıp kesilmesine karşı çıkmış ve bu konuda oldukça destek görmüştür.



Son Güncelleme: 14.03.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
AtOnur YetkinKuru Soğan
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