Twitter’da yeni dönem! ‘mavi tik’ tüm kullanıcılara açıldı! Mavi tik nasıl alınır? Mavi tik başvurusu nasıl yapılıyor?

Dünyaca ünlü uygulama Twitter, 4 yıl önce mavi tik programını askıya alırken şimdi ise tekrar gündeme geldi. Yeni ve güncellenen uygulama mavi tik’in yer aldığını açıkladı.

Twitter üzerinde mavi tik genellikle işiniz, etkinlikleriniz veya tanınan biri olursa mavi tik belirtmekteydi. Müzisyenler, politikacılar, içerik üreticileri gibi popüler ve ünlü kişilerin isimleri yanında bulunan mavi tik artık tüm kullanıcılarda olacak.





Mavi tik nasıl alınacak?

Mavi tik almak için öncelikle telefon numarası, e-posta hesabı onaylanmış aktif adres ve kişiye sunulan kategorilerden birisine ait olursanız mavi tik alabilirsiniz. Kategorilerin arasında gazetecilik, marka, hükümet, yetkililer, aktivistler ve diğer kategoriler olarak geçmektedir.

Diğer kategorisi ise aslında spor ile ilgilenen eğlence sektöründe bulunan kişileri kapsamaktadır. Hesabınız yeterlilik karşıladığında sizinde mavi tikiniz olacaktır.

Mavi tik için hesap bölümüne gelin, ayarlar kısmından başvuru sekmesini göreceksiniz. Form doldurduktan sonra gerekli kimlik bilgileri ile verilmesi halinde mavi tik başvurusu tamamlanacaktır.