Twitter yoğun talep üzerine, doğrulama ( mavi tik) başvurularını askıya aldı

Twitter doğrulama başvurularını neden kapattı?

Mikro-blogging platformu Twitter, birkaç yıl önce durdurduğu hesap doğrulama işlemini tekrar uygulamaya soktu. Kullanıcılar arasında mavi tik almak olarak bilinen işlem, tekrar aktifleştirildi fakat sadece 8 gün uygulanabildi. Yoğun istek üzerine Twitter, başvuruları tekrar kapattı. Twitter tekrar açtığı hesap doğrulama başvurularını, daha iyi inceleme yapabilmek için durdurdu. Yalnızca 8 gün açık tutulan hesap doğrulama başvuruları, incelendikten sonra yeniden erişime açılacak. Mavi tik almak isteyen kişiler 2017 yılından itibaren bu uygulamanın tekrar hayata geçmesini bekliyordu.

Alınan bilgilere göre doğrulama altı kategoride yapılacak. Twitter’da mavi tık alabilecek kişisel ve kurumsal hesapların sınıflandırması ise, resmi kurumlar, şirketler, haber kuruluşları ve gazeteciler, spor ve oyun, aktivizm ve etkisi bulunan diğer kişiler şeklinde olacak. Doğrulama özelliği ise kademeli olarak kullanıcılarına sunulacak. Bu sebeple hesabınızda doğrulama bölümünü görmeniz birkaç gün sonraya kalabilir. Yapılan açıklamaya göre ise kategoriye göre belirli talepler olacak. Fakat herkes için geçerli sayılan temel kurallar bulunmakta. Hesabını doğrulatmak isteyen kişiler için, profil fotoğrafı, profil adı, aktif bir hesap, son 1 yılda devre dışı kalmamak ve e-mail,telefon numarasının bulunması zorunlu olarak sayılıyor. Bunun yanı sıra resmi kimlik, mail ya da resmi intenet sitesine ihtiyaç duyulacak. Başvurular birkaç gün boyunca incelemede kalacak. Reddedilen başvurular, 30 gün içerisinde yeniden başvuruda bulunabilecek.