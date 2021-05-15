Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!

Sosyal medya platformlarından Twitter, bir dönem İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü görevlerinde bulunan Mehmet Ağar'ın olduğu öne sürülen hesabını askıya alındığı iddia edildi.

"Mehmet Kemal Ağar" (@mehmetkemalagar) adlı hesabında, göbek adı Kemal olan Mehmet Agar'ın kendisine ait oldugunu ve daha önce de bu hesaptan İçisleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı ve Jandarma Genel Komutanlıgına kutlama mesajları paylaşılmıştı.

Diğer yandan son haftalarda yayınladığı videolarla gündemde olan Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarına da bu hesaptan cevaplar verdiği iddia ediliyor.