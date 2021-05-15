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Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!

Twitter, bir dönem İçişleri Bakanı görevinde bulunmuş Mehmet Ağar'ın olduğu öne sürülen 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya alındı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 14:55
Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!
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Sosyal medya platformlarından Twitter, bir dönem İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve  Emniyet Genel Müdürü görevlerinde bulunan Mehmet Ağar'ın olduğu öne sürülen hesabını askıya alındığı iddia edildi.

"Mehmet Kemal Ağar" (@mehmetkemalagar) adlı hesabında, göbek adı Kemal olan Mehmet Agar'ın kendisine ait oldugunu ve daha önce de bu hesaptan İçisleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başsağlığı ve Jandarma Genel Komutanlıgına kutlama mesajları paylaşılmıştı.

Diğer yandan son haftalarda yayınladığı videolarla gündemde olan Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarına da bu hesaptan cevaplar verdiği iddia ediliyor.


Son Güncelleme: 15.05.2021 14:55
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet AğarTwitter
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