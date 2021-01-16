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Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı

Savun Sanayi Başkanlığı'nın tutuklanan eski proje müdürünün evinden 1milyon 500 bin Euro çıktı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:26
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın bazı projelerin bilgisini yabancı firmalara verme iddiası ile gözaltına alınan altı şüpheliden ikisi serbest bırakıldı. Diğer dört şüpheli ise sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirildi. Burada ifadeleri alınan şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden üçüne yurt dışına çıkma yasağı koyarak adli kontrol ile serbest bıraktı.

Eski proje müdürü tutuklandı

Savunma Sanayi Başkanlığı’nda uzman olarak çalışan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ‘Göreve ilişkin sırrı açıklama’ suçundan tutuklandı.

Özbilgin’in evinde yapılan arama sonucunda 1 milyon 500 bin Euro bulundu. Ayrıca Özbilgin’in kiralık kasasında 3milyon Euro daha parası olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 16.01.2021 21:26
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Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayi BaşkanlığıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı
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