Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!

Teröristlerin korkulu rüyası olan Yıldırım operasyonu bölücü terör örgütünü Türkiye’den çıkarmak ve ülkemize sızan teröristleri bularak etkisiz hale getiren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Yıldırım operasyonu çalışmalara devam ediyor. Uzun zamandır aranan Bitliste Şehit düşen askerlerimizin şehit olmasına sebep olan teröristler an itibari ile etkisiz hale getirildi.

08 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis’te görev yapan terör örgütlerinin yola döşenen bomba sonucunda, görev esnasında şehit düşen 2 askerlerimizin kanını yerde bırakmadığını söyleyen İçişleri Bakanlığı teröristleri etkisiz hale getirdiklerini Recep İnce ve Halil Ateş askerlerimizin kanı yerde kalmadığını söyledi.

Terörden Arananlar listesinde yer alan bu 3 terörist komanda birlikleri ve jandarma özel harekât olarak yapılan operasyonun başarılı geçtiği görüldü.



Yıldırım operasyonunda Bitlis Sehi Ormanları çevresinde 10-11 Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma SİHA-İHA Hava Kuvvetleri olarak Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Bitlis'te gerçekleşen operasyonda uzun zamandır aranan turuncu kategoride yer alan Kurban Pehlivan ise operasyon sonucu etkisiz hale getirildi. Karşılığında 1 milyon ödül ile aranan Kurban Pehlivan, öldürülen 3 teröristlerden biri olduğu anlaşıldı.

1 milyon ödülle aranan turuncu kategorideki terörist bulundu!

3 teröristin etkisiz hale gelmesi ile Bitlis bölgesinde faaliyet gösteren terörist 1 milyon lira ödülle aranıyordu. Turuncu kategoride bulunan ‘Poyraz Bulanık’ kodunu kullanan Kurban Pehlivan ise öldürüldü.



İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada ise şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

