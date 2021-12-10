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Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?

Son zamanlarda sıklıkla araştırılan ve merak edilen Türksat 5B özelliklerinin neler olduğu ve ne zaman fırlatılacağı hakkında detaylı araştırmalar devam ediyor. İşte merak edilen Türksat 5B'nin ne zaman fırlatılacağı açıklandı. Konu hakkında detaylar haberimizde yer almaktadır

10 Aralık 2021 Cuma 14:08
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
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Türksat 5A uydusu Airbus şirketi tarafından yapılıp 8 OCak tarihinde uzaya fırlatıldı. Bu tasarım ilk defa yerli iletişim aracı olarak da hkayıtlara geçti. Bunun üzerine Türksat 5B yapımları başladı. Şimdi ise gözler 5B'nin ne zaman uzaya fırlatılacağına çevrildi. 

Türksat 5B uydusu nedir, özellikleri neler?

 Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet vermesi bekleniyor. Yerli üretim olan 5B'nin yaklaşık ağırlığı 4,5 ton gelmektedir. 

Türksat 5B ile KA-BANT kapasitesi 15 Kat artacak

Havacılık ve denizcilik sektöründe kaliteli bir sonuç oluşabilmesi için uzaydaki kapasitelerden yararlanılması beklenmektedir. Türksat 5B uydusunun sunmuş olduğu özellikler içerisinde yüksek veri kapasitesi bulunmaktadır. Bu nedenlede Türkiye'nin karasal altyapıya erişimi için çalışmalar yapılıp intenet altyapısının gerçekleşeceği beklenmektedir. 

Türksat 5B ne zaman, nerede fırlatılacaktır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 5B uydusu hakkında açıklamalarda bulundu. Herkes tarafından merak edilen Türksat 5B uydusunun ne zaman fırlatılacağı ise belirlendi. 19 Aralık Spacex tarafından Türksat 5B uydusu uzaya fırlatılacaktır. 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de 9 roket ile birlikte uzataya gönderilecektir. 

'Sabit sınıfı uydularına göre 20 kat daha fazla verimli'

Bakan Karaismailoğlu Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle karasal altyapı ile erişilemeyen yerlere de intenet altyapısını rahatlıkla kurabileceklerini vurgulayarak, "Türksat 5B, getireceği haberleşme kapasitesindeki artışla, kamu kurumlarımız ve özel şirketlerimiz için önemli bir maliyet ve katma değer avantajı da sağlayacak. Türksat'ın küresel pazarda rekabet gücünü geliştirecek, özellikle denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde kullanılacak uydumuzla, Türksat'ın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artırılması hedefleniyor" diye konuştu.


Son Güncelleme: 10.12.2021 14:08
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