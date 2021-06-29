Türkiye'yi ayağa kaldıran 'Elmalı davası' hakkında Bakanlıktan flaş açıklama!

Antalya'da iki kardeşe üvey babaları tarafından uygulanan cinsel istismarla ilgili açılan davada olaya göz yuman anne ile istismarda bulunan üvey babanın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Söz konusu mahkeme kararı hakkında bir açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise karar itiraz edildiğini ve davanın takipçisi olunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, davanın açılır açılmaz yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığın davaya müdahil olduğu ve gerçekleştirilen ilk duruşmada sanık olan yer alan anne ve üvey baba tutukladığı, gerçekleştirilen üçüncü duruşmada ise sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiği, karara Bakanlık avukatlarının itiraz ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, istismara uğrayan her iki çocuğa psikolojik destek uygulandığını belirtilerek, olayı gerçekleştiren faillerin mümkün olan en ağır ceza ile cezalandırılmasını sağlayacak olan hukuki süreç içerisinde üstün yararları gözetilerek yakın takiplerinin devam edeceği bildirildi.