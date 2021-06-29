Türkiye'yi ayağa kaldıran 'Elmalı davası' hakkında Bakanlıktan flaş açıklama!

Antalya'da iki kardeşe üvey babaları tarafından uygulanan cinsel istismarla ilgili açılan davada olaya göz yuman anne ile istismarda bulunan üvey babanın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Söz konusu mahkeme kararı hakkında bir açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise karar itiraz edildiğini ve davanın takipçisi olunacağını duyurdu.
Açıklamada ayrıca, istismara uğrayan her iki çocuğa psikolojik destek uygulandığını belirtilerek, olayı gerçekleştiren faillerin mümkün olan en ağır ceza ile cezalandırılmasını sağlayacak olan hukuki süreç içerisinde üstün yararları gözetilerek yakın takiplerinin devam edeceği bildirildi.
Son Güncelleme: 29.06.2021 11:52