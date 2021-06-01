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Türkiye'ye yapılacak yurt dışı seferleri hakkında yeni düzenleme! O belgeler şart..

Türkiye'ye yapılacak olan yurt dışı seferleri hakkında yeni düzenlemeye gidildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemede, yolculara bazı belgeleri ibraz etme zorunluğu getirildi.

01 Haziran 2021 Salı 09:28
Türkiye'ye yapılacak yurt dışı seferleri hakkında yeni düzenleme! O belgeler şart..
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt dışından Türkiye'ye yapılacak olan uçuşlar hakkında yeni bazı kararlar alındı. Seferlerde uygulanacak olan koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcular gelişlerinde bazı belgeleri ibraz etme zorunluğuna tabi tutuldu.

Yapılan değişikliklerde, yolcuların seyahat tarihlerinden en az 14 gün önce koronavirüs aşısı olunduğuna dair belgenin ellerinde olması yada, varış tarihlerinden 72 saat önce yapılmış ve sonucu negatif çıkmış PCR testini ibrazı zorunlu hale getirildi.  Yolcuların varış tarihlerinden 48 saat önce sonucu negatif çıkan hızlı antijen test sonuçlarının da geçerli olacağı belirtilirken son 6 ay içerisinde Kovid-19 enfeksiyonu geçirildiğine dair belgenin de seyahat sırasında yanında olması gerekeceği aktarıldı.

İngiltere'den ise Türkiye'ye gelecek yolculardan varışlarından 72 saat öncesinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sunmaları istenecek. BU yeni düzenlemenin ise 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren İngiltere dışındaki tüm destinasyonlardan Türkiye'ye gelecek olan yolculardan söz konusu belgelerden birini ibraz etmeleri zorunlu tutulacak.

 

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 09:28
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Anahtar Kelimeler:
Yurt DışıTürkiyeSeyahatZorunlu Olan Belgeler
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