İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi

Dün gece Türkiye’de birçok ilde meydana gelen meteor düşme görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gökyüzünde bir cismin kısa süre parlaması ve daha sonra yok olması vatandaşlarda panik oluştururken Doç. Dr. Mesut Yılmaz meteor düşme olayına bir sene içinde sık sık karşılaşacağımızı belirtti.

28 Şubat 2021 Pazar 23:56
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Takip Et:

Dün gece Türkiye’de birçok ilde meydana gelen meteor düşme görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Gökyüzünde bir cismin kısa süre parlaması ve daha sonra yok olması ile büyük panik yaşayan vatandaşlar Türkiye’ye meteor düştü iddialarında bulundu. Meteor düşmesinin çok olağan ve her yıl karşılaşılan bir durum olduğunu açıklayan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz: “Bu birkaç santimetre büyüklüğünde, 5-10 santimetre büyüklüğünde bir gök cisminin aslında bizim yer atmosferimize girmesiyle aşırı bir sürtünmenin sonucu olarak yanıyor. Hatta bazen yanarken ciddi bir patlama da gerçekleştiriyor. Ani bir patlama oluşuyor.” ifadelerini kullandı. Aslında görülen olayın bir gök cisminin bir parçasının Türkiye yer atmosferine girmesi olduğunu açıklayan Doç. Dr. Mesut Yılmaz şu an için tehlikeli bir durumun oluşmadığını belirtti. 

Bir sene içinde meteor düşmesi ile sık sık karşılaşacağız

Bilim insanları tarafından bu tür gök cisimleri ve özellikle tehlikeli olabilecek gök cisimleri takibinin yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Mesut Yılmaz: “Yıl içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde her zaman olağan bir şey. 1 yıl içerisinde yüzde 30 ihtimalle bunu sık sık görebileceğimiz bir durum. Bu yüzden çok da korkulacak bir durum değil. Bunlar zaten yer atmosferinde sürtünüp yandığı için yeryüzüne çok fazla ulaşmıyorlar. Dolayısıyla insanlar için herhangi bir ciddi bir tehlike oluşturmuyorlar” şeklinde konuştu. Dünyanın asteroid kuşağında 2 bine yakın gök cisminin bulunduğunu ama şu an gelecek için bir tehlike oluşmadığını açıklayan Doç. Dr. Yılmaz: “Bunlar Dünya için potansiyel tehlikeli nesneler ama bu nesneler sürekli olarak gözlemleniyor, onların yörüngeleri sürekli hesaplanıyor, sürekli güncelleniyor. Bu hesaplamalar, güncellemeler sonucunda şu an için gelecekte bu cisimlerin Dünya'ya tehdit oluşturabilecek boyutta bir şey gözükmüyor.” sözleriyle açıkladı. Ankara Üniversitesi Rasathanesi’nde teleskop ile meeorları gözlemleme amaçlarının gelecekte Dünya’ya potansiyel tehlike oluşturabilecek bir gök cisminin yörüngesini tespit etmek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mesut Yılmaz: “Yerden yaptığımız gözlemler, bu anlamda bize gelecekte yörüngelerini kestirme imkânı veriyor. Eğer bir şekilde Dünya'ya yaklaşma potansiyeli sahip olursa da bizim çok önceden tedbir almamıza da izin veriyorlar.” açıklamalarında bulundu.  



Son Güncelleme: 28.02.2021 23:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMeteorGök Taşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemeksepeti neden çöktü? Motor kuryeler çalışmıyor mu? Yemeksepeti neden açılmıyor?
Yemeksepeti neden çöktü? Motor kuryeler çalışmıyor mu? Yemeksepeti neden açılmıyor?
Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? 1 Mart 2021 Pazartesi Kabine toplantısı tarihi ve saati
Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? 1 Mart 2021 Pazartesi Kabine toplantısı tarihi ve saati
İlkokul mezunları bekçi olabilir mi? 2021 yılı bekçi maaşları ne kadar oldu?
İlkokul mezunları bekçi olabilir mi? 2021 yılı bekçi maaşları ne kadar oldu?
Kabine toplantısı hangi tarihte düzenlenecek? Normalleşme sürecine ilk adım ne zaman atılacak, hangi gün başlayacak?
Kabine toplantısı hangi tarihte düzenlenecek? Normalleşme sürecine ilk adım ne zaman atılacak, hangi gün başlayacak?
Normalleşmenin konuşulacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular tartışılacak, yasaklar kalkacak mı?
Normalleşmenin konuşulacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular tartışılacak, yasaklar kalkacak mı?
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası

Popüler Haberler

Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 1 Mart 2021 Pazartesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 1 Mart 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Altın ne kadar oldu? 1 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 1 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim indirimli ürünler kataloğu 1 Mart 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 1 Mart 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
2020 yılı dini gün ve geceler - Üç ayların başlangıç tarihi
Zemheri dizisi kaç bölüm yayınlanacak? Dizi ne zaman final yapar?
Renault Megane marka araçlarda Ekim ayına özel kampanya!
Yerli Araba TOGG özellikleri neler? Yerli otomobil satışa ne zaman çıkar?
Çukur Aykut kimdir? Yamaç'ın tanıştığı Aykut kimdir?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 1 Mart 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kanal D canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EXXEN Olağan Şüpheliler konusu ve dizi oyuncuları
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm
1 Mart 2021 Pazartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Şubat 28 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.