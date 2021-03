Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi

Bir sene içinde meteor düşmesi ile sık sık karşılaşacağız

Dün gece’de birçok ilde meydana gelendüşme görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti. Gökyüzünde bir cismin kısa süre parlaması ve daha sonra yok olması ile büyük panik yaşayan vatandaşlar Türkiye’ye meteor düştü iddialarında bulundu. Meteor düşmesinin çok olağan ve her yıl karşılaşılan bir durum olduğunu açıklayan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz: “Bu birkaç santimetre büyüklüğünde, 5-10 santimetre büyüklüğünde bir gök cisminin aslında bizim yer atmosferimize girmesiyle aşırı bir sürtünmenin sonucu olarak yanıyor. Hatta bazen yanarken ciddi bir patlama da gerçekleştiriyor. Ani bir patlama oluşuyor.” ifadelerini kullandı. Aslında görülen olayın bir gök cisminin bir parçasının Türkiye yer atmosferine girmesi olduğunu açıklayan Doç. Dr. Mesut Yılmaz şu an için tehlikeli bir durumun oluşmadığını belirtti.

Bilim insanları tarafından bu tür gök cisimleri ve özellikle tehlikeli olabilecek gök cisimleri takibinin yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Mesut Yılmaz: “Yıl içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde her zaman olağan bir şey. 1 yıl içerisinde yüzde 30 ihtimalle bunu sık sık görebileceğimiz bir durum. Bu yüzden çok da korkulacak bir durum değil. Bunlar zaten yer atmosferinde sürtünüp yandığı için yeryüzüne çok fazla ulaşmıyorlar. Dolayısıyla insanlar için herhangi bir ciddi bir tehlike oluşturmuyorlar” şeklinde konuştu. Dünyanın asteroid kuşağında 2 bine yakın gök cisminin bulunduğunu ama şu an gelecek için bir tehlike oluşmadığını açıklayan Doç. Dr. Yılmaz: “Bunlar Dünya için potansiyel tehlikeli nesneler ama bu nesneler sürekli olarak gözlemleniyor, onların yörüngeleri sürekli hesaplanıyor, sürekli güncelleniyor. Bu hesaplamalar, güncellemeler sonucunda şu an için gelecekte bu cisimlerin Dünya'ya tehdit oluşturabilecek boyutta bir şey gözükmüyor.” sözleriyle açıkladı. Ankara Üniversitesi Rasathanesi’nde teleskop ile meeorları gözlemleme amaçlarının gelecekte Dünya’ya potansiyel tehlike oluşturabilecek bir gök cisminin yörüngesini tespit etmek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mesut Yılmaz: “Yerden yaptığımız gözlemler, bu anlamda bize gelecekte yörüngelerini kestirme imkânı veriyor. Eğer bir şekilde Dünya'ya yaklaşma potansiyeli sahip olursa da bizim çok önceden tedbir almamıza da izin veriyorlar.” açıklamalarında bulundu.