Türkiye'ye İngiltere ve Danimarka'dan yolcu girişleri açıldı! İşte uçuş şartları..

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan uçuş planlamalarında değişikliğe gidildi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı sosyal medya paylaşımında söz konusu değişikliğe dair alınan kararı duyurdu.

'nin CEO'su Ekşi,'ye uçuşlar açılıyor ifadeleriyle başladığı paylaşımında İngiltere ve'dan Türkiye'ye yolcu girişlerinin alınacağını bildirdi. Yapılan duyuruda ayrıca otoriteler tarafından alınan karar dahilinde son 72 saat içerisinde yapılmış olan PCR test sonuçlarının 'NEGATİF' olmak Türkiye'ye yolcuların gelmesine müsaade edileceği aktarıldı.