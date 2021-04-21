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Türkiye'ye İngiltere ve Danimarka'dan yolcu girişleri açıldı! İşte uçuş şartları..

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika duyurusunda Türkiye'ye İngiltere ve Danimarka'dan yolcu girişlerinin yapılacağını bildirdi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:43
Türkiye'ye İngiltere ve Danimarka'dan yolcu girişleri açıldı! İşte uçuş şartları..
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Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınan uçuş planlamalarında değişikliğe gidildi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı sosyal medya paylaşımında söz konusu değişikliğe dair alınan kararı duyurdu.

THY'nin CEO'su Ekşi, Türkiye'ye uçuşlar açılıyor ifadeleriyle başladığı paylaşımında İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu girişlerinin alınacağını bildirdi. Yapılan duyuruda ayrıca otoriteler tarafından alınan karar dahilinde son 72 saat içerisinde yapılmış olan PCR test sonuçlarının 'NEGATİF' olmak Türkiye'ye yolcuların gelmesine müsaade edileceği aktarıldı.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 21:43
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Anahtar Kelimeler:
DanimarkaIngiltereTürkiyeThyUçuşlar AçıldıUçuş şartları
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