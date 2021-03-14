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Türkiye'ye Giriş Formu nedir? Türkiye'ye Giriş Formu neden doldurulmalı?

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Türkiye'ye gelen yolculardan artık 'Türkiye'ye Giriş Formu' istenecek. 'Türkiye'ye Giriş Formu'nun ne olduğunu ve neden doldurulması gerektiğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 22:47
Türkiye'ye Giriş Formu nedir? Türkiye'ye Giriş Formu neden doldurulmalı?
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Yurt dışından Türkiye’ye girişlerde pasaport kontrol noktalarından önce yolcuların doldurcağı ‘Türkiye Giriş Formu’ 15 Mart 2021 tarihinde intenetten ulaşılabilecek. Bu formu dolduranlar için HES kodu oluşacak.

Koronavirüs tedbirleri gereği, ülkeye girecek olan yolcuların temel bilgilerini ve konaklayacak yerlerin adreslerinin yazılacağı form, 15 Mart tarihiyle Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu ‘resgister.health.gov.tr’ intenet adresinden doldurulabilecek.

Formun seyahatten önce 72 içinde doldurulması gerek

‘resgister.health.gov.tr’ intenet adresinden yapılan duyuruda şu bilgiler paylaşıldı;

"Form seyahatten önceki son 72 saat içinde doldurulmalıdır. Formun, Türkiye'de kalacağınız süre boyunca Covid-19 pandemisiyle ilgili size sağlıklı bilgi aktarabilmek, sizin ve sevdiklerinizin sağlığını koruyabilmek adına doldurulması gerekmektedir. Doldurulan bilgilerle otomatik olarak şahsınıza özel HES kodu oluşturulacak ve bu kod sayesinde sizin yada seyahatiniz ve konaklamanız sırasında temas ettiğiniz kişilerin Covid-19 hastası yada temaslısı olması durumunda size ulaşabileceğiz. Bu nedenle bilgilerin doğruluğu ve güncelliği çok önemlidir. Bu formu doldurup doldurmadığınız Türkiye sınırında kontrol edilebilir. Formu doldurmamanız veya yanıltıcı beyanda bulunmanız durumunda adli ve idari yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'ye girmenize izin verilmeyebilir (Türk uyruklu değilseniz veya Türkiye'de oturum izniniz bulunmuyorsa)."

Uygulama, transit seyahat eden yolcuları kapsamamaktadır.

 



Son Güncelleme: 14.03.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Giriş FormuSağlık BakanlığıHes KoduKoronavirüsCovid-19
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