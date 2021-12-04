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Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgarlardan esnafa 'üstü kalsın' jesti

Türk Lirası karşısında değer kazanan Bulgar Levası, Bulgaristan vatandaşını Türkiye'de alışveriş çılgınlığına itti. Alışveriş yapmak için Edirne'ye gelen Bulgarlar, Edirne'deki esnaflardan para üstü almamaya ve bahşiş bırakmaya başladı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 11:46
Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgarlardan esnafa 'üstü kalsın' jesti
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Döviz kurlarındaki sert yükselişler Türk lirasının son günlerde büyük oranda değer kaybetmesine neden oldu. Bir çok ülkenin para birimi karşısında yaşanan değer kayıpları özellikle sınıra yakın komşu ülkelerde de olunca sınırlardaki kentlerde alışveriş çılgınlığı yaşattı.

Komşu ülke Bulgaristan'ın para birimi olan Leva'nın 8 TL'ye kadar çıkmasını fırsat bilen Bulgar vatandaşları, soluğu Edine'de bulunan alışveriş merkezlerinde ve esnaflarda aldı. Sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgarların, Edine sokaklarını adeta Bulgaristan sokaklarına benzettiği görüldü. 

Kentin en yoğun alışveriş merkezlerinden bir olan Bostanpazarı semtine yiyecek ve içeceğin yanı sıra temizlik ve tekstil ürünlerini almaya gelen Bulgaristan vatandaşları aldıklarını taşımakta güçlük çekiyor. Otomobillerinin bagajını doldurup Edine'den ayrılan Bulgarlar, alışveriş yaptıkları esnafa da bahşiş bırakmayı ihmal etmiyor.

 


Son Güncelleme: 04.12.2021 11:46
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Bulgar LevasıEdirneAlışverişBulgaristanüstü Kalsın Jesti
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