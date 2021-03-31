Türkiye'nin VLP temelli inovatif aşı adayı, DSÖ'nün listesine dahil edildi!

TÜBİTAK'ın oluşturduğu 'Kovid-19 Türkiye Platformu' çerçevesinde başlatılan çalışmalarla birlikte en yenilikçi aşı geliştirme yöntemlerinden biri olarak bilinen virüs benzeri parçacıklar (VLP) kapsamındaki aşı çalışmasının insan üzerinde denemelere başlanılan dünyadaki 4'ncü aşı adayı olduğu ve inovatif aşı adayının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) listesine dahil edildiği bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın virüslerle mücadele edebilen aşı ve ilaçların geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların koordine etmesiyle ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında oluşturulan 'TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu'nda 8'i aşı ve 9'u da ilaç olmak üzere toplam 17 projenin çalışmaları hızlandırıldı. Bu çalışmalarda inovatif yöntem olarak bilinen VLP temelli aşı çalışmaları da başlatılırken dünya genelinde en yenilikçi aşı yöntemi olarak kabul edilmiş olan aşı çalışmasından müjdeli bir haber paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VLP teknolojisi ile geliştirdikleri aşı adayının 27 Mart tarihinde Faz 1 aşamasına geçtiğini ve aşının 30 Mart tarihinde de DSÖ'nün Kovid-19 aşı adayları listesinde dahil edilerek dünya genelinde klinik aşamaya geçilen 4'üncü aşı adayı olduğunu duyurdu.

VLP kapsamında geliştirilen aşılarda kullanılan virüs benzeri parçacıkların, virüsü enfeksiyonlu olmayacak bir şekilde taklit ederek kişide bağışıklık tepkisi uyandırıyor ve hastalığa neden olmuyor.