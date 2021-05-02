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Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?

Türkiye'ye yurt dışından gelen yolculardan istenen negatif PCR test sonucu zorunluluğu, THY'nin yaptığı açıklamayla belirlenen 15 ülkeden gelen yolculara 15 Mayıs'tan itibariyle kaldırılacak. Türkiye'nin PCR testi istemediği ülkelerin hangileri olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 23:47
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
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Koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda yurt dışından Türkiye’ye gelen yolculara son 72 saat içinde negatif PCR testi zorunlu tutuluyor. 15 Mayıs 2021 tarihinden itibariyle 15 ülkeden Türkiye’ye gelmek isteyen yolculara yönelik PCR testi zorunlu tutulmayacak.

Hangi ülkelerden PCR testi istenmiyor?

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları’nın (THY) resmi intenet sitesinden yapılan açıklamaya göre, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurallara istinaden Türkiye’ye gerçekleştirilecek seyahatler için bazı kurallar uygulanmaktadır. 30 Aralık 2020 itibarıyla Türkiye’ye gelen 6 yaş ve üzeri yolcuların (denizci, transit yolcu hariç) planlanan kalkış saatinden önceki 72 saat içerisinde numune vererek alacakları negatif PCR test (nükleik asit testi olmalıdır) belgelerini uçuştan önce ibraz etmeleri gerekmektedir.

15 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 

Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya

’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir” açıklamasını yaptı.

Belirtilen bu ülkelerin dışındaki diğer ülkelerden Türkiye’ye gelecek olan yolculardan negatif PCR testinin istenmesine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edilecek.




Son Güncelleme: 02.05.2021 23:47
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ThyPcr Test Istenmeyen ülkelerTürkiye15 Mayıs
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