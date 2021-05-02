Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?

Koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda yurt dışından Türkiye’ye gelen yolculara son 72 saat içinde negatif PCR testi zorunlu tutuluyor. 15 Mayıs 2021 tarihinden itibariyle 15 ülkeden Türkiye’ye gelmek isteyen yolculara yönelik PCR testi zorunlu tutulmayacak.
Hangi ülkelerden PCR testi istenmiyor?
Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir” açıklamasını yaptı.
Belirtilen bu ülkelerin dışındaki diğer ülkelerden Türkiye’ye gelecek olan yolculardan negatif PCR testinin istenmesine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edilecek.
Son Güncelleme: 02.05.2021 23:47