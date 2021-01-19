Türkiye’nin konuştuğu bakıcı kadın için tanıklar konuştu!

Kadıköy Göztepe’de yaşanan olayda Özbekistan uyruklu kadın bakıcının yanında yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet ve cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görüntüleri ile Türkiye ayağa kalktı. Yaşlı kadının ablası konuşmasında: “Kardeşim yaşlılığından dolayı biraz huysuz. ‘Kızım şunu getir, kızım bunu getir’ der. Siz de görüntüleri görmüşsünüzdür. Bileklerindeki morlukları bakıcı yapmıştır. Biz şikayetçi olmadık. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ne yapalım? Ben Allah’a şikâyet ettim, o yeter bana. Kardeşim çok hasta, önümüzdeki günlerde doktor gelecek” dedi.

Bakıcıyı görüntüler üzerine gönderen yaşlı kadın ise Özbekistan kadınlarının yaramaz olduğunu kendisini de dövmesinden korktuğunu belirtti. Sürekli kardeşinde kalmadığını söyleyen yaşlı kadın 87 yaşında olduğunu belirterek ara sıra geldiğini bakıcıyı ise intenet üzerinden bulduklarını söyledi.

Mağdur kadının komşusu ise sürekli kadının bağrışlarını duyduğunu söyledi. Komşu: “Birkaç gün boyunca yüksek sesli bağrışlarını duyduk. Hırpalanma şeklinde. Son 1 haftadır bayağı yoğunlaştı” dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.