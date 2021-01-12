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Türkiye'nin F-35 üretimdeki payı daha da azaltılacak

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin F-35 üretimdeki payının ilerleyen yıllarda daha da düşeceğini söyledi.

12 Ocak 2021 Salı 20:04
Türkiye'nin F-35 üretimdeki payı daha da azaltılacak
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Rusya basınına açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Thomas Campbell, Türkiye’nin F-35 savaş uçağının üretiminde olup olmaması ile ilgili sorulara cevap verdi.

ABD’nin, Türkiye’nin F-35 üretimindeki durumuyla alakalı herhangi bir değişikliğin olmadığı söyledi. Campbell, F-35 parça üretiminin 2020 senesinde diğer ülkelere yöneltildiğini ve Türkiye’nin üretimdeki payının 2021 ve 2022 senelerinde çok daha azalacağını aktardı.

F-35 tam kapasiteli seri üretim askıya alındı

Pentagon’dan duyurulan açıklamaya göre F-35 tam kapasiteli üretiminin askıya alındığını ve düşük hızlı seri üretiminin süreceğini bildirdi. Daha önce yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 2020 senesinde 141 tane teslim edilmesi planlanan F-35 uçağının 123 taneye düşürüldüğü açıklanmıştı.



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:04
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Anahtar Kelimeler:
RusyaTürkiyeF-35Thomas Campbell
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