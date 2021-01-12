Türkiye'nin F-35 üretimdeki payı daha da azaltılacak

Rusya basınına açıklamalarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Thomas Campbell, Türkiye’nin F-35 savaş uçağının üretiminde olup olmaması ile ilgili sorulara cevap verdi.
F-35 tam kapasiteli seri üretim askıya alındı
Pentagon’dan duyurulan açıklamaya göre F-35 tam kapasiteli üretiminin askıya alındığını ve düşük hızlı seri üretiminin süreceğini bildirdi. Daha önce yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 2020 senesinde 141 tane teslim edilmesi planlanan F-35 uçağının 123 taneye düşürüldüğü açıklanmıştı.
Son Güncelleme: 12.01.2021 20:04