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Türkiye'nin Eurovision'a katılmama nedeni belli oldu

Türkiye, en son 2013 yılında Eurovision’a katılmıştı. Birçok kişi tarafından Türkiye’nin neden yıllardır Eurovision’a katılmadığı merak ediliyor. Herkes tarafından merak edilen bu sorunun cevabı belli oldu. İşte detaylar…

30 Mayıs 2021 Pazar 00:52
Türkiye'nin Eurovision'a katılmama nedeni belli oldu
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Gazeteci Ali Eyüboğlu, bir yazısında Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışmasına neden katılmadığı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. İşte gerçekler…

Hadise’nin giydiği kıyafet sıkıntı oldu

TRT Genel Müdürü’nün açıklamasına göre, Hadise’nin Eurovision Şarkı Yarışmasında giydiği kıyafeti TRT ve iktidar arasında o zamanlar büyük sorunlar yaşanmasına neden oldu. Bu yüzden bir daha Eurovision yarışmasına kadın şarkıcıyla katılmamaya karar verildi.

Herkesten destek mesajı geldi

Yapılan açıklamadan sonra Hadise Twitter’da gündem oldu. Hadise’ye, “Bir kadının giydiklerine kimse karışamaz” mesajları yağdı.

Eurovision resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Eurovision’a en son 2012 yılında katıldığı ve TRT’nin çekilme kararı verdiği belirtilmişti. Açıklamada, TRT’nin Avrupa Yayın Birliği üyeliğinin bitmediği ve Türkiye’nin istediğinde yarışmaya yine katılabileceği de belirtilmişti.

Ancak, Türkiye bu sene de yarışmaya katılmak için bir talepte bulunmadı.

Türkiye Eurovision şarkı yarışmasından neden çekildi?

TRT Genel Müdürlüğü, 2013 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmamaya karar vermişti. TRT’nin yaptığı resmi açıklamada, yarışma kurallarındaki değişikliklerden ve yapılan haksızlıklardan dolayı böyle bir karar alındığı belirtilmişti.

TRT, Eurovision Şarkı Yarışmasında yapılan oylamaların 2000’lerde izleyicinin oyları ile yapıldığını ve bunun Türkiye’nin başarısında etkili olduğunu söylemişti. 2011 yılı itibari ile de izleyici oyları yarı yarıya etkili olmaya başladı. TRT bu durumu, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ile İtalya gibi ayrıcalığı olan ülkelerin lehine bir durum olarak değerlendirmişti.

TRT’nin yaptığı açıklamada, "Bu kararın alınmasında EBU'nun ayrıcalıklı üyesi 5 ülkenin son yıllarda elde ettiği başarısız sonuçların etkili olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim ayrıcalıklı bu 5 ülke yarı final elemelerine katılmadan doğrudan finalde yarışmaktadır. Bu durumun haksızlığını her fırsatta belirttik" ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye’nin Eurovision geçmişi

Türkiye’nin Eurovision macerası ilk defa 1975’te başladı. Türkiye o tarihten bu zamana kadar toplamda 34 kere yarışmaya katıldı. Ülkemiz daha öncesinde, 1976 / 1977 / 1979 / 1994 senelerinde farklı nedenlerden dolayı yarışmaya katılmamıştı.

1997 yılında ülkemizi temsil eden Şebnem Paker “Dinle” isimli şarkıyı seslendirmiş ve üçüncü olmuştu. Bu sonuçtan sonra Türk izleyicisi yarışmaya daha çok ilgi gösterdi.

2003 yılında ise Sertap Erener, “Everyway That I Can” isimli şarkı ile yarışmaya katılmış ve Letonya’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması finaline kalmaya hak kazanarak birinci olmuştur.

Ülkemiz son olarak 2012 senesinde Can Bonomo ile Eurovision Şarkı Yarışmasına katıldı. Can Bonomo Azerbaycan’da yapılan Eurovision Şarkı Yarışmasında “Love Me Back” isimli şarkıyı seslendirdi ve yedinci oldu.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:52
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Anahtar Kelimeler:
Türkiyenin Eurovisiona Katılmama Nedeni Belli OlduTürkiyeEurovision
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