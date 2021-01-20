Türkiye’nin en soğuk ili Bolu! Eksi 32 dereceyi gördü, Gölcük buz tuttu

Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göl buz tuttu

Dün gece Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu’da hava sıcaklığını -32 derece olarak kaydederken, Bolu dün gece Türkiye’nin en soğuk şehri olarak kaydedildi. Türkiye’nin en soğuk ikici yeri Gerede ilçesine bağlı Samat köyü -30,6 derece ile olurken üçüncü yer ise -28,9 derece ile Bolu Dörtdivan ilçesi oldu.

Bolu’da kar kalınlığı yarım metreyi geçerken Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan gölün yüzeyi buz tuttu. Buz tutan göl ve çevresinde vatandaşlar yürüyüş yapıp fotoğraf çekindiler.