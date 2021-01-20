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Türkiye’nin en soğuk ili Bolu! Eksi 32 dereceyi gördü, Gölcük buz tuttu

Dün gece termometrelerin eksi 32 dereceyi gösterdiği Bolu Türkiye’nin en soğuk şehri olurken Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 14:29
Türkiye’nin en soğuk ili Bolu! Eksi 32 dereceyi gördü, Gölcük buz tuttu
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Dün gece Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu Bolu’da hava sıcaklığını -32 derece olarak kaydederken, Bolu dün gece Türkiye’nin en soğuk şehri olarak kaydedildi. Türkiye’nin en soğuk ikici yeri Gerede ilçesine bağlı Samat köyü -30,6 derece ile olurken üçüncü yer ise -28,9 derece ile Bolu Dörtdivan ilçesi oldu. 

Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göl buz tuttu 

Bolu’da kar kalınlığı yarım metreyi geçerken Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan gölün yüzeyi buz tuttu. Buz tutan göl ve çevresinde vatandaşlar yürüyüş yapıp fotoğraf çekindiler. 



Son Güncelleme: 20.01.2021 14:29
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BoluEn Soğuk IlGölcük
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