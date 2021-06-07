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Türkiye'nin en genç muhtarı: 18 yaşında muhtar oldu

Samsun’un Havza ilçesine bağlı Ağcamahmut Mahallesi’nde muhtarlık seçimleri yapıldı. Yapılan seçimlerde aday olan 18 yaşındaki Ali Külekçi muhtar seçildi. Türkiye’nin en genç muhtarı olan Ali Kürekçi, 18 yaşında muhtar olduğu için çok mutlu olduğu dile getirdi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 21:17
Türkiye'nin en genç muhtarı: 18 yaşında muhtar oldu
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Samsun’un Havza ilçesine bağlı Ağcamahmut Mahallesi’nde 6 Haziran günü muhtarlık seçimleri yapıldı. İki adayın muhtarlık için kıyasıya mücadele verdiği seçimlerde 18 yaşındaki Ali Kürekçi 37 oy alarak muhtar seçildi. Lise mezunu olan Ali Kürekçi, muhtarlık seçimlerimde şansını denemek istediğini ve bunu başardığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye’nin en genç muhtarı olan Ali Kürekçi, 18 yaşında muhtar olduğu için çok mutlu olduğu üniversiteyi bitirmek istediğini açıklarken kendisine destek veren, vermeyen herkese teşekkürlerini iletti.


Son Güncelleme: 07.06.2021 21:17
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